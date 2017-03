Ông Phạm Ngọc Dũng (Phó Trưởng phòng Chính sách Phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định không phát hiện ra, chỉ có một vài trường hợp, không đáng kể.

“Vừa rồi, chúng tôi làm việc với Hải Phòng. Từ chính quyền thành phố đến địa phương đều khẳng định không có việc hoạt động mại dâm tại Đồ Sơn” - ông nói.

Thực ra, nói ở địa phương nào đó trên cả nước, trừ những vùng sâu vùng xa heo hút, không có tệ nạn này, nghe chừng đã khó tin. Vậy mà Đồ Sơn không có mại dâm. Tin được không? Khi mà không ngày nào, trên các mạng xã hội lại không có thông tin từ những tay chơi về giá cả, dịch vụ tươi mát ở Đồ Sơn. Người dân thậm chí còn đặt cả vè và ca dao hiện đại về nó: “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn”...

Có thể về các vụ bị phát hiện và bắt giữ, số lượng ổ mại dâm bị triệt hạ ở hai địa phương này ít. Thế nhưng nhìn vào đó để nói Đồ Sơn không có mại dâm thì liệu có ai tin. Sao không đặt vấn đề ngược lại: Dư luận ồn ào bao nhiêu năm nay, sao không có vụ mại dâm nào bị phát hiện? Liệu có hay không việc địa phương chưa quan tâm vì mải lo phát triển kinh tế, hoặc làm ngơ như một cách thu hút khách du lịch mà quên đi việc phòng chống loại tội phạm này như ý kiến của Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền trả lời báo chí?

Cũng trong tuần, có một câu chuyện khác.

Sau loạt bài của Pháp Luật T.PHCM về những cây xăng trên quốc lộ 20 nhận tiền của lái xe để chung chi cho cảnh sát, Công an Lâm Đồng đã quyết liệt vào cuộc, quyết định điều động 26 CSGT ở những đơn vị bị tai tiếng qua lực lượng khác, cho về công an các huyện và không bố trí làm CSGT nữa. Ấy là bởi cơ quan Công an Lâm Đồng biết lắng nghe dư luận và đánh giá độ nghiêm trọng của vấn đề. Để địa bàn xảy ra điều tiếng, những người liên quan đã phải chịu trách nhiệm. Qua đó có thể thấy được sự tiếp thu dư luận và thái độ hành xử, trách nhiệm với dân của chính quyền sở tại.

Trở lại câu chuyện Hải Phòng báo cáo rằng Đồ Sơn không có mại dâm. Nó không chỉ là việc phòng chống tệ nạn. Việc công bố những số liệu mà biết chắc dư luận nghi ngờ hoặc không tin tưởng, còn thể hiện một khía cạnh khác: Đó là việc tự huyễn hoặc mình, hoặc mặc nhiên thừa nhận giá trị của các báo cáo mà không đối chiếu với thực tiễn khách quan, với dư luận xã hội.

Mức độ nào đó, thái độ ấy cũng thể hiện trách nhiệm của chính quyền với những vấn đề nóng đang diễn ra mà mình có trách nhiệm xử lý, giải quyết!

NHẬT HÒA