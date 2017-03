Đô thị cần có mô hình đặc trưng

Trong đó, việc tổ chức bộ máy chính quyền ở địa bàn nông thôn và đô thị cần phải tương thích với những đặc trưng phải có của nó. Đây cũng là chủ đề của hội thảo về sửa đổi Hiến pháp do Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức đầu tuần này tại Vũng Tàu. Xoay quanh vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với PGS-TS Trương Đắc Linh (Trường ĐH Luật TP.HCM), một trong những chuyên gia về tổ chức chính quyền địa phương.

Mở đầu cuộc trò chuyện, PGS-TS Trương Đắc Linh nói:

+ Vấn đề trọng tâm cần phải xem xét điều chỉnh hiện nay là xác định cho đúng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với trung ương.

Không nên quy định cào bằng

. Phóng viên: Vậy theo PGS, điều cơ bản cần phải xem xét điều chỉnh trong Hiến pháp về chính quyền địa phương là gì?

+ PGS-TS Trương Đắc Linh: Đó là điều chỉnh lại quy định về tổ chức đơn vị hành chính - lãnh thổ của nước ta (Điều 118). Kiểu liệt kê, tỉnh-thành phố nào cũng có các đơn vị hành chính như nhau như thế này là cứng nhắc, áp đặt máy móc về đơn vị hành chính lãnh thổ cho các địa phương. Theo nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, Hiến pháp chỉ nên quy định các đơn vị hành chính lãnh thổ cơ bản, có tính ổn định lâu dài. Còn đơn vị hành chính khác có thể đa dạng, xuất phát từ đặc điểm riêng của các địa phương, tùy nhu cầu mà các địa phương lập nên, theo luật định. Vấn đề quan trọng hiện nay ở nước ta là cần phải nghiên cứu để lựa chọn thế nào là đơn vị hành chính ổn định, cơ bản; chứ cái nào cũng chia ra mấy cấp thế này là cào bằng. Chẳng hạn như tổ chức chính quyền nông thôn thì phải khác đô thị; hay ở quy mô như TP Đà Nẵng chỉ cần chia quận chứ không chia phường, hay siêu đô thị như TP.HCM có thể cần hình thành một cấp chính quyền cơ sở nhỏ nữa,...

Theo PGS-TS Trương Đắc Linh, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính không nên áp dụng chế độ tập thể mà cần áp dụng chế độ thủ trưởng để tăng tính hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: HTD

Mặt khác, cần có những điều chỉnh hợp lý hơn về nguyên tắc tập trung dân chủ trong mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với trung ương.

Dĩ nhiên, trong một quốc gia, trung ương ban hành hiến pháp, luật và bắt buộc thực hiện với tất cả cơ quan, địa phương là hoàn toàn đúng. Tính tập trung ở đây cần phải hiểu là địa phương phục tùng trung ương là phục tùng hiến pháp, luật. Vì đó là ý chí của nhân dân. Nhưng tập trung không có nghĩa là cái gì cũng phục tùng. Mệnh lệnh trái hiến pháp, trái luật cũng phải phục tùng là không được, là không thể chấp nhận trong nhà nước pháp quyền.

Như vậy, nếu duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong mối quan hệ giữa địa phương và trung ương thì phải được hiểu theo tinh thần mới như thế. Tức mối quan hệ đó phải được điều chỉnh bằng hiến pháp và luật. Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành khi cụ thể hiến pháp, luật để địa phương thực hiện thì không trái với hiến pháp và luật. Song song đó, phải xác định rõ, bảo đảm nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dần dần phải tiến lên nguyên tắc chính quyền địa phương tự quản, vì đây chính là sự phân cấp trung ương và địa phương triệt để nhất.

Đổi tên thành Ủy ban Hành chính cũng chưa ổn

. Việc xác định cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND và UBND của chính quyền địa phương là vấn đề quan trọng cần phải xem xét sửa đổi Hiến pháp lần này. Ông có ý kiến thế nào về vấn đề này?

+ Về vấn đề này, trước hết xin nhất trí việc tổ chức HĐND và UBND là do luật định. Nhưng phải xác định lại tính chất HĐND (cần sửa Điều 119) là: HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương trực tiếp bầu. Điều 1 Sắc lệnh số 63/SL năm 1945 về chính quyền địa phương do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành cũng xác định rõ điều này. Việc ghi HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương như Hiến pháp hiện hành là không phù hợp, vì bản chất quyền lực của HĐND ở địa phương không phải thế. Mặt khác, không nên quy định nhiệm kỳ của HĐND tất cả các cấp và Quốc hội đều là năm năm, hơn nữa lại tổ chức bầu cử vào cùng một ngày như hiện nay là rất bất hợp lý. Không nước nào trên thế giới quy định và tổ chức bầu cử như Việt Nam hiện nay.

Về tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính, thiết nghĩ không nên áp dụng chế độ tập thể, mà cần áp dụng chế độ thủ trưởng (tỉnh trưởng, thị trưởng, quận trưởng, phường trưởng...). Như thế mới tăng tính hiệu lực, hiệu quả và chịu trách nhiệm cao của cơ quan hành chính địa phương. Còn nếu ta chỉ đổi tên UBND thành UBHC cũng chỉ là đổi cái tên thôi. Vì đã là “ủy ban” thì phải hoạt động theo chế độ tập thể.

Ngoài ra, để đảm bảo nền hành chính thông suốt thì bên cạnh cơ quan hành chính địa phương phải có đại diện cơ quan hành chính trung ương ở địa phương để kiểm soát, đôn đốc, điều phối thực hiện các chủ trương của trung ương.

Vẫn là chỉnh thể thống nhất

. Hiện trung ương đang chuẩn bị cho thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở một số TP lớn trong đó có TP.HCM. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này cũng sẽ tạo cơ sở để thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên thực tế. Ông có gợi ý gì về việc tổ chức chính quyền đô thị ở TP.HCM?

+ Trước đây, TP.HCM từng đề xuất cần tổ chức chính quyền TP theo mô hình “Thành phố nhỏ trong thành phố lớn”. Theo đó, TP.HCM phân ra làm hai khu vực: một là các quận nội đô, đã đô thị hóa; hai là các đô thị vệ tinh để áp dụng mô hình tổ chức chính quyền các quận khác nhau.

Việc đề xuất tổ chức chính quyền của TP.HCM như thế là sáng tạo và phù hợp với đặc trưng của một siêu đô thị và tính chất đô thị hóa ở TP.HCM. Về nguyên tắc tổ chức chính quyền, chúng ta phải phân biệt quận, huyện là khác nhau; những quận đã đô thị hóa hoàn toàn cũng khác với quận mới được tách ra từ các huyện ngoại thành, đang trong quá trình đô thị hóa, hình thành các khu đô thị mới. Cho nên không thể cào bằng về mô hình tổ chức chính quyền các quận này là như nhau. Với những quận đô thị hóa hoàn toàn thì mang tính liên hoàn hơn cho nên không tổ chức HĐND mà chỉ cần cơ quan hành chính là đúng. Còn những huyện hoặc quận ngoại thành mới hình thành (khu đô thị vệ tinh), có tính độc lập tương đối về mặt địa giới hành chính, cơ sở hạ tầng, cộng đồng dân cư mới; các đòi hỏi phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự,… cũng khác thì phải có cơ quan dân cử (HĐND) để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân địa phương ở cộng đồng địa phương này.

. Như vậy liệu có sự phân cắt nào trong tổ chức chính quyền nếu áp dụng đề xuất này trong thực tiễn?

+ Ở đây có sự phù hợp chứ không phân cắt. Lưu ý rằng toàn bộ chính quyền TP này là một chỉnh thể thống nhất, TP vẫn là một cấp chính quyền hoàn chỉnh. Các quận nội đô, hay các TP vệ tinh cần phải chấp hành các chủ trương, quyết định của chính quyền TP, chứ không phải mỗi nơi mỗi kiểu. Nhưng để đảm bảo tính đại diện cho cộng đồng dân cư, giám sát quan chức chính quyền cơ sở thì các quận ngoại thành khác nội thành. Các đơn vị này ở xa, tính chất dân cư cũng khác, đặc điểm hạ tầng, dịch vụ cũng khác cho nên phải trao quyền hạn riêng cho họ. Vì vậy, các đơn vị ngoại thành cần phải có HĐND. Những quyết định của nó không cản trở quyết định cấp trên mà để xử lý các tình huống đặc trưng của đơn vị mình.

. Xin cảm ơn ông.

MINH CƯỜNG