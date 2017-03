Đoàn công tác Chính phủ trực tiếp giải quyết

(PL)- Hôm nay (18-9), tỉnh An Giang sẽ tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại đối với 36 hộ dân ở huyện An Phú. Đây là đợt tiếp dân giải quyết khiếu nại đầu tiên thực hiện theo kết luận giữa đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh An Giang mới đây.

Ngoài ra, có 285 trường hợp khiếu kiện đăng ký gặp gỡ đoàn công tác liên ngành Thanh tra Chính phủ. Theo kế hoạch, từ 24-9 đến 15-10, đoàn công tác liên ngành sẽ tiếp các hộ dân ở khu vực cồn Phó Quế (TP Long Xuyên) và ở huyện Châu Phú. Đoàn sẽ trực tiếp xem xét các trường hợp khiếu nại, khi cần thiết sẽ đến tận nơi xem hoàn cảnh của từng hộ dân. Sau đó, đoàn công tác liên ngành sẽ phối hợp với UBND tỉnh đưa ra hướng giải quyết. Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh cũng vừa tổ chức buổi giải quyết việc tranh chấp của 110 hộ dân với Đoàn kinh tế quốc phòng 959. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Hân đã bác đơn khiếu nại của các hộ này. Nguồn tin từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đến nay chưa có công bố công khai đến người khiếu kiện hai quyết định mới nhất của UBND tỉnh liên quan đến giải quyết khiếu nại của dân ở các dự án đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, đường dây 500 kV, nâng cấp quốc lộ 1A. Việc triển khai áp giá đền bù cho dân theo “giá mới” đến nay vẫn chưa thực hiện. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Chí đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải giải quyết khiếu kiện dứt điểm trong tháng 9-2007. Tháng 8-2007, UBND tỉnh đã ban hành hai quyết định chấp thuận kiến nghị theo hướng có lợi hơn cho dân. Theo đó, hạn mức đất thổ cư 300 m2/hộ và tiền hỗ trợ thêm căn cứ vào khả năng sinh lợi ở những khu vực thị tứ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ tiếp tục khiếu nại đòi bồi thường cao hơn và khoảng 300 hộ yêu cầu tính hỗ trợ thêm... Đến nay có 59 hộ dân trong dự án đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương ở hai xã Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa chưa nhận tiền bồi thường và chưa giao mặt bằng; 27 hộ đã nhận tiền nhưng chưa giao. VĨNH SƠN - THÁI BÌNH