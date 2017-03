Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 10-3-2013?

Chuyên đề: Đầu tư hệ thống ATM không nên quan tâm tới phí

Đến nay có khoảng 35 ngân hàng tiếp tục miễn phí và số ít ngân hàng thu phí. Một số ngân hàng lý giải nguyên nhân thu phí là do ngân hàng đầu tư hệ thống ATM tốn kém và đã lỗ nhiều năm. Vậy những ngân hàng không thu phí thời điểm hiện tại nói gì?

Muốn dân làm đúng luật hay muốn phạt dân?

Cùng trong ngày 1-3, Bộ Công an đã ban hành hai Thông tư số 11, 12 liên quan đến việc quản lý giao thông và cả hai thông tư đều có hiệu lực từ ngày 15-4. Sự đồng thời này tưởng cũng bình thường vì hai thông tư điều chỉnh hai nội dung khác nhau. Thông tư 11 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34/2010 và Nghị định 71/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông. Thông tư 12 hướng dẫn việc đăng ký xe theo hướng đơn giản hóa giấy tờ.

Chừng xem kỹ mới thấy hai thông tư được ban hành từ đề nghị của cùng một đơn vị là Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội lại có vài điểm chỏi nhau và một câu hỏi được dư luận đặt ra từ đây: Bộ Công an muốn dân đi đăng ký xe đúng pháp luật hay muốn phạt dân bằng được?

Hồ sơ tư liệu:

Án mạng một thanh niên Mỹ tại Singapore- Kỳ 2: Bí mật ổ đĩa cứng

Việc điều tra cái chết của kỹ sư trẻ người Mỹ Shane Tood trong căn hộ riêng tại Singapore (đăng tải kỳ 1 trên Báo Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật 2-3-2013) đang tạo ra nhiều nghi vấn và dấy lên mối quan ngại có liên quan đến an ninh quốc phòng. Cha mẹ của Shane Todd đã phát hiện được một ổ đĩa rời trong căn hộ của người con trai yểu mạng. Họ giao ổ đĩa cho chuyên gia tin học Ashraf Massoud chuyên về phục hồi dữ liệu máy tính. Sau đó, Massoud cho biết có hàng ngàn tập tin được chép vào ổ cứng vào ngày làm việc cuối cùng của Shane tại IME (“Institute Micro Electronic” - Viện vi điện tử, Singapore), trong khoảng từ 11 giờ đến 17 giờ 9 phút ngày 22-6-2012.

Văn hóa – Giải trí:

Làm chương trình cho người… ghét nhạc kinh điển

Trong tình hình kinh tế khó khăn, ngay cả các chương trình ca nhạc thị trường cũng khó trụ nổi nhưng nhạc sĩ Nguyễn Bách vẫn quyết tâm đưa đến công chúng một bữa tiệc âm nhạc cổ điển tại Nhà hát TP.HCM vào tối 16-3-2013. Không những thế, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ piano người Nga Pavel Kushnir.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Bách, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc B.A.C.H: “Một chương trình tuyệt đối không khô cứng và nhàm chán. Khán giả sẽ được thoải mái đi một vòng thế giới bằng những bản nhạc kinh điển nổi tiếng nhất ở từng nước, nhưng được viết lại một cách đầy ngẫu hứng, gần gũi và mới mẻ, bắt đầu từ Việt Nam với 5 biến tấu cho piano trên chủ đề Bèo dạt mây trôi do tôi soạn nhạc”…

David Bowie: Cú sốc ngọt ngào của lịch sử rock

Mất hút đến 10 năm, sự trở lại của huyền thoại nhạc rock thế giới David Bowie vào ngày 12-3-2013 được báo chí Anh gọi là sự kiện “gây ngạc nhiên, tuyệt vời và đáng được mong đợi nhất trong lịch sử nhạc rock”. Trước đó, vào những ngày đầu năm, David Bowie đã làm cả thế giới choáng váng khi bất ngờ tung ra single Where are we now hôm 8-1, ngay sinh nhật lần thứ 66 của ông.

Giáo dục – Du học: Để thích nghi tốt môi trường du học

Một môi trường học tập hoàn toàn mới, con người mới, nền văn hóa mới... sẽ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng lạc lõng, khó hòa nhập nơi xứ người nếu bạn không có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đường du học. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia và du học sinh Việt Nam, bất đồng ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến du học sinh khó hòa nhập. Do đó, chuẩn bị thật tốt về ngôn ngữ để có thể giao tiếp tốt với người bản xứ là một thành công bước đầu đối với bất cứ du học sinh nào.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng: Tại sao đàn ông trung niên dễ bệnh?

Nhờ nhiều bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh nội tiết nên không còn nghi ngờ là đàn ông cũng có giai đoạn biến động nội tiết tố tương tự như phụ nữ vào tuổi mãn kinh. Dù muốn hay không, nội tiết tố tiêu biểu cho nam tính là testosteron bắt đầu giảm sút ở tuổi trung niên với tiến độ trung bình 2% mỗi năm để hàm lượng của chất này khi bước vào tuổi lục tuần thường chỉ còn khoảng phân nửa so với thời trai tráng. Thời điểm bắt đầu giai đoạn được đặt tên là “mãn dục nam” thay đổi tùy theo cơ tạng cũng như nếp sinh hoạt của mỗi đối tượng cá biệt. Có đối tượng thiếu testosteron rất sớm, thậm chí từ tuổi 30, cũng không thiếu trường hợp "gừng già vẫn cay".

Các trận đấu muộn vòng hai

Chiều 10-3, cả hai đội chủ nhà đều chiếm ưu thế lớn hơn so với hai tân binh đội khách. HA Gia Lai sẽ tiếp ĐT Long An (VTV6 trực tiếp 16 giờ) sau lần sẩy chân ở Hàng Đẫy và ông trưởng đoàn bị truất quyền làm nhiệm vụ hai trận vì tranh cãi với trọng tài.

HA Gia Lai có nhiều duyên nợ với ĐT Long An từ hơn 10 năm trước mà giới hâm mộ hay gọi là lấy Gỗ chọi Gạch chưa biết ai vỡ. Hồi đấy bầu Đức hay thích lên gân trước trận đấu này và thưởng đậm cho cầu thủ nếu thắng làm sao cho bầu Thắng tâm phục khẩu phục. Thực chất thì hai ông bầu này chỉ khiêu khích nhau cho cầu thủ hưng phấn đá đấm ra trò chứ chẳng có ân oán gì với nhau cả.

Công nghệ mới: Bảo vệ màn hình bằng phủ nano

Dù đã xuất hiện đã khá lâu, thế nhưng công nghệ phủ nano lên các thiết bị điện tử thời gian gần đây mới thực sự được người tiêu dùng quan tâm. Nguyên nhân là thời gian đầu không ít người vẫn sợ ảnh hưởng đến thiết bị, thế nhưng qua một thời gian dài trải nghiệm, việc phủ nano bắt đầu trở nên phổ biến. Người dùng kéo nhau đi phủ nano cho đủ thứ loại các thiết bị công nghệ để chống trầy xước.

