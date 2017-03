Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 13-5-2012

Các tài năng Việt sau khi đăng quang lặn không sủi tăm; Tìm hiểu chi phí du học tại các nước; Phòng và chữa bệnh viêm tiết niệu bằng phương pháp Đông y…

Chuyên đề: Nguy cơ thực phẩm bẩn Trung Quốc tràn vào Việt Nam

Không chỉ đối mặt với thực phẩm thối (chân gà, heo, bò) đang tràn lan trên đất nước mình, người tiêu dùng Việt Nam còn có nguy cơ sử dụng phải những loại thực phẩm bẩn của Trung Quốc tràn vào Việt Nam nếu không thật sự tỉnh táo và hiểu biết. Những ngày gần đây, những phát hiện về thực phẩm bẩn của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở trái cây, trứng gà hay các loại thực phẩm tiêu dùng hàng ngày mà còn thất kinh hồn vía với thông tin chấn động về một loại thực phẩm chức năng được làm từ thịt trẻ em… Người Việt đã gần như hoàn toàn mất niềm tin vào thực phẩm Trung Quốc, nhưng làm sao để nhận biết và tẩy chay nguồn thực phẩm độc hại này?

Góc của Phạm Xuân Nguyên: Tại lỗi với Văn Giang

Tạ lỗi với Văn Giang khi các nhà văn nỗ lực hết mình trên trang viết mà vẫn không kịp ghi lại những biến chuyển dữ dội, ghê gớm của cuộc sống…

Văn Giang – nơi có một cuộc cưỡng chế đã hành hung, đánh đập cả nhà báo đến làm nhiệm vụ đưa tin. Đánh đập ngay cả khi nhà báo đã xưng danh là phóng viên của đài phát thanh quốc gia. Đánh đập và ém nhẹm sự việc, đến khi bị phát giác, tố cáo lại cho là sự đáng buồn, đáng tiếc, lại đổ cho một vài người, nhưng coi cái video clip quay cảnh hai nhà báo bị hành hung thì đó là cả một đám người đánh hội đồng bằng tay chân và bằng gậy gộc…

Thị trường phim hè có “dễ ăn” như phim Tết?

Bên cạnh những bộ phim bom tấn của Mỹ đang được trình chiếu, khán giả tuổi teen cũng háp hức chờ đón các bộ phim Việt Nam sắp được ra rạp trong mùa hè này như Gia sư nữ quái, Dành cho tháng Sáu… Thành công của thị trường phim mùa Tết với những con số doanh thu chóng mặt khiến các nhà làm phim “thèm thuồng” đầu tư, đồng thời muốn tạo cơn sóng ngầm cho mùa phim hè trong nước. Nhưng liệu có “dễ ăn” khi đối tượng khán giả của phim hè ít hơn phim Tết?

Tài năng Việt: Sau đăng quang, lặn không sủi tăm

Cuộc thi Vietnam’s Got Talent vừa kết thúc thì chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Ngôi nhà âm nhạc bắt đầu lên sóng (tối thứ Sáu hàng tuần trên HTV), tiếp theo là The Voice – Giọng hát Việt 2012 cũng sắp diễn ra, cùng thời điểm Vietnam’s Next Top Model khởi động mùa giải mới. Mỗi chương trình đều kéo dài ít nhất nửa năm. Nhưng sau những mùa giải với giá trị giải thưởng lên đến vài trăm triệu đồng, những tài năng này đi đâu, làm gì? Còn rất nhiều những tên tuổi khác trước đó như Quốc Thiên (Idol), Phương Vy (Idol), Võ Hạ Trâm (Ngôi sao THTH)… đã làm gì cho sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam?

Hồ sơ tư liệu: Bố già thế kỷ 21 -Bài 2: Tội phạm với kinh tế tri thức

Theo số liệu do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố vào năm 2006, tội phạm trên không gian ảo đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin nước này khoảng 400 tỉ USD.

Cụm từ “tội phạm không gian ảo” (gọi tắt là “tội phạm ảo”) dùng để định nghĩa những hành động phi pháp của một hoặc nhiều cá nhân có liên quan đến một máy vi tính hoặc một mạng máy tính. Ta gọi đó là những hacker mũ đen!

Chi phí du học: Đừng để đứt gánh giữa đường

Kinh nghiệm của nhiều du học sinh cho thấy, cần lập kế hoạch tài chính ít nhất một năm trước khi bắt đầu du học để không bị “đứt gánh giữa đường”. Tại Mỹ, theo Viện Giáo dục quốc tế (IIE), chi phí mỗi năm có trường chỉ khoảng 20.000 USD nhưng cũng có trường lên đến hơn 100.000 USD. Chưa kể, học phí của các trường thường tăng 5% mỗi năm, và giá cả sinh hoạt cũng tăng theo.

DS Lê Kim Phụng: Đông y cứu bệnh nhiễm trùng tiết niệu

Những biểu hiện của bệnh nhiễm trùng tiết niệu rất dễ tự phát hiện. Triệu chứng rõ rệt nhất của nhiễm trùng đường tiết niệu là đi tiểu buốt, rát, tiểu gắt, tiểu lắt nhắt nhiều lần, thậm chí còn tiểu ra máu, đi tiểu ban ngày lẫn ban đêm, cảm giác bị đau lưng, nặng bụng dưới, có cảm giác thúc hậu môn muốn đi tiêu nhưng không thể và đôi khi kèm sốt nhẹ… Bệnh dễ gặp ở hầu hết độ tuổi và giới tính nhưng rất dễ phòng ngừa bằng phương pháp Đông y.

Ký sự pháp đình: Đứng lên từ một câu mỉa mai

Vì một câu nói mỉa mai, lòng tự ái đã biến hai người bạn thân thành kẻ thù, người bị đánh, kẻ hầu tòa. Nhưng cũng chính từ câu nói rất thật đó, nạn nhân đã quyết gầy dựng một tương lai tươi sáng hơn, đúng như mong muốn của bị cáo...

