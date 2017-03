Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 17-6-2012?

Thanh lọc showbiz Việt tới đâu? Nhà báo dưới cái nhìn của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên...

Chuyên đề: Nhân ngày Báo chí Việt Nam: Giải pháp quản lý nào cho báo “giải trí”?

Các ấn phẩm của một số tờ báo với đại đa số các bài viết thiên về mô tả tỉ mỉ các loại hành vi tội ác, dâm ô, xì-căng-đan của nghệ sĩ, các câu chuyện hoang đường thần bí chưa được kết luận… hiện đều được phát hành với số lượng lớn. Trong khi đó các ấn phẩm chính thống lại hết sức vất vả tìm kiếm người đọc cho mình. Bản thân một số nhà báo chuyển từ báo chính thống sang làm cho các ấn phẩm phụ hoặc làm thuê cho các “đầu nậu” thì lại cho rằng việc cho ra đời các loại ấn phẩm báo chí với chức năng giải trí, cẩm nang tiêu dùng là cần thiết, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vậy đâu là ranh giới để báo giải trí dừng lại ở mức giải trí mà không làm ảnh hưởng đến vấn đề khác của xã hội?

Góc nhìn Phạm Xuân Nguyên: Nghề báo

Một nửa sự thật không phải là sự thật, trong khi một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì. Nhà báo khi tìm kiếm thông tin để nói sự thật là đã chấp nhận dấn thân vào những cạm bẫy được giăng ra hoặc là để mua chuộc, hoặc là để đe dọa, từ phía những kẻ sợ sự thật. Có những sự thật khi được phơi trần, kẻ ác kẻ xấu bị trừng phạt, đã phải đổi bằng những mất mát, kể cả tính mạng, của nhà báo. Nhưng còn bao nhiêu sự thật chưa được nói ra làm nhức nhối lương tâm người viết báo và người làm báo. Chúng ta càng biết ít thì càng nghi ngờ nhiều.

Văn hóa giải trí:"Thanh lọc" showbiz Việt tới đâu?

Sau một loạt vụ bê bối người mẫu bán dâm, ca sĩ khoe ngực trên sân khấu, showbiz Việt đang đối mặt với cuộc thanh lọc gắt gao về nhiều mặt: cấm hát nhép, cấm trang phục hở hang, buộc các đài truyền hình không mời các nghệ sĩ đã và đang bị cơ quan Nhà nước xử phạt… Nhưng liệu sự “thanh lọc” gay gắt này có được làm đến nơi đến chốn và được giới nghệ sĩ “tâm phục khẩu phục”?

Người ngoài hành tinh chiếm lĩnh các rạp phim hè 2012

Những bộ phim nước ngoài đầu tiên mở màn cho mùa phim hè 2012 đã được khởi chiếu: Titanic, Madagascar 3 và Bạch Tuyết và gã thợ săn. Có thể nói, mùa phim hè năm nay khá sôi động với nhiều thể loại. Trong đó nổi trội nhất là sự trở lại của những siêu anh hùng trong các bộ phim: The Amazing Spider-man (Người nhện phi thường), Men in Black 3, Total Recall, G.I.Joe: Retaliation, The Expandebles 2. Người ngoài hành tinh cũng càn quét các rạp chiếu: Prometheus, The Watch…

EURO 2012: Lượt trận cuối bảng B (1 giờ 45 ngày 18-6)

KHE CỬA HẸP!

Hà Lan chưa có điểm nhưng vẫn còn hy vọng dù thật mong manh. “Anh cả” Đức đã có vốn hai trận thắng sẽ là người quyết định ít nhiều đến suất còn lại khi các đội sẽ nhìn Đức mà đá.

Góc của Nguyễn Nguyên: ROBBEN VÀ RONALDO

Ở Real, Ronaldo là một sát thủ thực thụ và được phát huy các tố chất nhờ lối chơi mà tập thể phục vụ cho anh ấy. Chiếc áo trắng và chiếc áo bã trầu truyền thống của Bồ Đào Nha xem vậy mà lại khá lạc lõng với một ngôi sao thành danh khi rời Bồ Đào Nha về MU rồi Real.

Với Robben thì lại ở thái cực khác. Đôi chân pha lê gắn với Hà Lan qua nhiều giải đấu và cao nhất là danh hiệu á quân World Cup 2010 này lại lỗi nhịp cùng sự phân hóa của tập thể Hà Lan…

Hai ngôi sao một của Hà Lan và một của Bồ Đào Nha vốn được kỳ vọng rất nhiều vẫn chưa chịu lên tiếng. Nếu Ronaldo là nỗi thất vọng lớn trong trận Bồ Đào Nha thắng nhọc nhằn Đan Mạch thì Robben đã để lại hình ảnh phản cảm trong trận Hà Lan thua Đức.

Sức khỏe: Dược sĩ Trương Tất Thọ: “Doping” sức khỏe cho mùa Euro

Thức đêm liên tục để xem bóng đá và lại phải làm việc vào ngày hôm sau, các cổ động viên đam mê bóng đá cuồng nhiệt của VN ta chắc chắn không bảo đảm được sức khỏe của mình suốt gần một tháng của mùa Euro. Một số loại thức ăn bổ dưỡng nhưng đơn giản dễ làm sẽ giúp bạn củng cố tinh thần và thể lực.

Không còn dễ để du học Anh

Hàng loạt thay đổi lớn về visa du học Anh đã thắt chặt cánh cửa du học tại đất nước này. Từ ngày 6-4-2012, Vương quốc Anh đã áp dụng các cải cách về visa sinh viên nhằm mục đích loại bỏ tình trạng lạm dụng hệ thống visa này để vào Anh làm việc.

Trang Thời đại: Truy lùng “dế” bị mất cắp từ xa

Mặc dù trên thị trường xuất hiện khá nhiều phần mềm bảo mật, diệt virus, thế nhưng với giới công nghệ, tính năng quản lý từ xa là tính năng được nhiều người quan tâm. Nhiều phần mềm cho phép người dùng xóa dữ liệu, khóa máy, thậm chí là truy lùng ra chiếc điện thoại bị mất cắp từ xa được dân mê công nghệ ưa chuộng như: Nhắn tin từ xa khóa điện thoại, phần mềm giúp người sử dụng xác định được vị trí, tọa độ của điện thoại trong trường hợp bị mất cắp hoặc để quên đâu đó…

Đã nghe đã thấy: Mại dâm có thuộc phạm vi phán xét của nhà nước?

Trước đây, khi các vụ việc mại dâm được phát hiện, người ta hầu như chỉ thấy hình chụp các cô gái bán dâm rũ tóc, che mặt hoặc làm mờ các đặc điểm nhận dạng và ít khi thấy bóng dáng vị khách của họ ở đâu. Đến các vụ việc mại dâm ồn ào trên báo chí thời gian gần đây, dư luận lại có thể đoán ra hoặc được biết danh tính của các cô gái này từ khi lực lượng chức năng mới phát hiện ra. Mặc dù vụ việc đã lên tới mức hình sự, nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng và danh tính của những người mua dâm.

Dư luận đã tranh cãi nhiều về tính công bằng của việc này, và những cuộc tranh luận đang dần đi đến vấn đề cốt lõi là hành vi mua, bán dâm có thuộc về phạm vi phán xét của nhà nước hay không.

Trách nhiệm không có bảo đảm

Hiếm có khi nào trong đời sống nghị trường, người ta thấy các quan chức đầu ngành nhận trách nhiệm nhiều như tuần qua. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhận trách nhiệm do đã nóng vội bổ nhiệm vị nguyên Cục trưởng đang bỏ trốn Dương Chí Dũng. Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh nhận một phần trách nhiệm trong vụ Vinalines. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cũng nhận một phần trách nhiệm do để chậm thị trường hóa giá điện, còn Bộ trưởng TNMT Nguyễn Minh Quang thì thấy rõ có trách nhiệm của Bộ ông trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng và Văn Giang… Nhưng sau những phần “nhận trách nhiệm” ấy là gì?

