Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 18-11-2012?

Chuyên đề: Cần có Luật Kiểm soát độc quyền

Từ đề nghị của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chuyển quyền quản lý giá thuốc cho một cơ quan khác, cho thấy quyết tâm xóa bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong lĩnh vực dược của bộ này. Nhìn rộng ra, tình trạng này đang xảy ra ở nhiều lĩnh vực như xăng dầu, điện, cấp nước, hàng không, đường sắt, vàng... Đã đến lúc Quốc hội phải thảo luận để ra quyết định về lộ trình cụ thể kiểm soát độc quyền.

Văn hóa – Giải trí:

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Danh: Kịch câm đang dần phục hồi

Hơn 10 năm qua, bộ môn kịch câm đã gần như biến mất trong các trường nghệ thuật ở nước ta, trái ngược với thực tế nhu cầu được biểu diễn của giới nghệ sĩ và nhu cầu thưởng thức kịch câm của khán giả. Trước nhu cầu thầm lặng đó, mới đây Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM vừa khai giảng lại một lớp kịch câm do nghệ sĩ Nguyễn Thanh Danh giảng dạy.

Cơn sốt Hừng đông 2

Mặc cho phần phim nào cũng bị các nhà phê bình chê tơi tả và luôn có suất tranh giải Mâm xôi vàng, phần cuối của series phim Chạng vạng tiếp tục làm mưa làm gió các rạp chiếu toàn thế giới từ hai hôm nay. Ngoài công thức ăn khách chung như 4 phần phim trước đó: dàn diễn viên bắt mắt, nội dung phim lãng mạn xen lẫn rùng rợn, kỳ thú, Hừng đông 2 (The Twilight Saga: Breaking Down - Part 2) còn tiếp tục khiến hàng triệu trái tim khán giả, nhất là các cô gái trẻ thêm một lần thổn thức bởi nhiều lý do chỉ có ở phần phim cuối này.

Học kiến trúc miễn phí ở Pháp

Ngoài các công trình kiến trúc đã trở thành niềm tự hào với thế giới như tháp Eiffel, cung điện Versailles, bảo tàng Louvre… đem đến cho du học sinh cơ hội tìm hiểu, học hỏi đặc trưng kiến trúc của Pháp, nước Pháp với 20 trường công còn rộng cửa miễn phí cho du học sinh ngành kiến trúc. Tuy nhiên, khâu tuyển chọn rất khắt khe và thí sinh cần theo sát 6 bước cần lưu ý để vượt qua được kỳ thi tuyển vào 2 trường đại học kiến trúc ở Pháp do thí sinh đăng ký.

Góc của Phạm Xuân Nguyên: Chính phủ Hồ Chí Minh

Đó là Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một chính phủ mà các thành viên vào đó là làm đầy tớ của dân chứ không phải làm quan cai trị dân. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy. Và ông tự hào về chính phủ đó của mình, cho rằng nó đáng được phong anh hùng. Sao cho được lòng dân? – Câu hỏi này ông nêu ra ngày 12-10-1945, tức là chỉ mới sau hơn một tháng tuyên bố độc lập, và nêu ra trước hết là cho những người trong bộ máy chính quyền. Câu trả lời của ông rất giản dị và cụ thể: “Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 56). Chính phủ Hồ Chí Minh – đó là điều đã có. Học tập tư tưởng của ông trong đó là có học cách phát huy và hoàn chỉnh kiểu chính phủ Hồ Chí Minh biết và dám chịu sự kiểm soát của dân.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng: Béo chút không sao, miễn đừng phì

Tròn trĩnh chẳng những là ngoại hình lạc mốt ở thế kỷ này mà quan trọng hơn, tình trạng béo phì còn có dây mơ rễ má với nhiều bệnh lý. Nhiều người béo phì đã thử qua đủ kiểu kiêng cữ nhưng đa số thất vọng với kết quả là trọng lượng hoặc vẫn trơ trơ, hoặc tuy có giảm trong lúc nhịn ăn, nhưng rồi đâu lại vào đấy khi hết kiêng cữ.

Ký sự pháp đình: Lá thư cảm ơn thẩm phán

“Thẩm phán đã cho tôi một niềm hy vọng, một niềm tin mãnh liệt vào công lý. Xin gửi lời cám ơn, lời chúc sức khỏe và tôi tin rằng thẩm phán sẽ còn có nhiều quyết định công minh để giúp đỡ nhiều người dân hơn”...

Mời độc giả đón đọc.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM