Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 20-1-2013?

Chuyên đề: Quản lý vàng miếng nhìn từ thế giới

Trên thế giới vàng được chia thành nhiều loại và nhà đầu tư có thể lựa chọn cách thức giao dịch cho mỗi loại. TS Hoàng Công Gia Khánh, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế - Luật: Theo nguyên tắc chung trong quản lý vàng và kinh nghiệm ở hầu hết các nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản… đều đã tự do hóa thị trường vàng từ rất lâu. Thị trường vàng ở các nước này hoạt động theo các chuẩn mực rõ ràng, chủ yếu giao dịch các chứng chỉ vàng thông qua sàn giao dịch tập trung. Việc giao dịch vàng không qua sàn giao dịch (OTC) vẫn còn diễn ra sôi động ở Anh, Thụy Sĩ giữa các nhà bán buôn. Các giao dịch này được tổ chức rất quy củ, minh bạch và chủ yếu liên quan đến vàng lưu kho tại London thông qua thay đổi sở hữu vàng của các bên liên quan tại kho vàng này.

“Say rượu bệnh lý” có thoát tội?

Vừa qua, nhiều phiên tòa phải hoãn vì bị cáo cứ nhớ nhớ, quên quên, lơ ngơ “như bò đội nón” vì trước và sau khi gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bị rối loạn nhân cách vì sử dụng rượu; còn trong khi gây án, bị cáo bị “cơn loạn thần cấp do say rượu bệnh lý kèm rối loạn ý thức mù mờ và trạng thái ảo giác nhận nhầm chi phối”. Hiện chưa có quy định hay hướng dẫn nào về trường hợp “say rượu bệnh lý” nên khi xử lý, không tránh lúng túng.

Văn hóa – Giải trí: Hùng Cửu Long và quyển sách về thất bại

Là một doanh nhân kim hoàn nhưng luôn xuất hiện trong trang phục áo dài, đặt hai con tên là Hoàn Hảo và Thánh Thiện rồi tham gia đóng phim và giờ viết sách, đó là anh Lê Đình Hùng (thường gọi là Hùng Cửu Long hoặc Hùng áo dài). Nhiều người cho rằng Hùng Cửu Long dị hợm, người thì không chấp vì cho rằng Hùng Cửu Long khùng nhưng với Hùng Cửu Long anh luôn trân trọng những gì anh đang có và đang làm bởi cuộc sống vốn nhiều màu sắc.

“Sự dối trá lộng lẫy huy hoàng…”

Đó là cụm từ mà nhà văn Y Ban đã viết trong thư gửi ông Chủ tịch và 14 Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam để từ chối không nhận “Giải Bằng khen” dành cho tác phẩm Trò chơi hủy diệt cảm xúc và tuyên bố rút khỏi Hội Đồng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam, chỉ hai ngày sau khi Giải thưởng Hội Nhà văn được công bố (ngày 16-01-2013). Trong thư, Y Ban đã nêu lý do tại sao chị phải nói ra những sự thật chua chát như thế.

Học quản trị kinh doanh ở Anh và Úc

Theo thống kê của Cục Đào tạo với Nước ngoài, phần lớn học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam khi du học đều chọn học ngành Quản trị Kinh doanh. Thế nhưng nếu không tìm hiểu chi tiết về ngành học này, bạn có thể sẽ lãng phí số tiền đầu tư du học to lớn cũng như thời gian quý báu thay vì được học tập và tiếp cận ngay với môi trường xã hội ở các nước tiên tiến bạn theo học.

Dinh dưỡng cho người đái tháo đường

Ước tính hiện nay ở Việt nam có trên 2 triệu người mắc bệnh đái tháo đường loại 2, chiếm 2,5- 3% dân số. Đái tháo đường là một bệnh mãn tính suốt đời và gây nhiều biến chứng nguy hiểm theo thời gian mắc bệnh nên vấn đề điều trị phải xác định là lâu dài. Trong điều trị, ngoài việc dùng thuốc, thực hiện tập luyện tích cực thì chế độ dinh dưỡng luôn được xem như một nhu cầu thiết yếu góp phần quyết định điều trị thành công hay thất bại.

Truyện ngắn của Nguyễn Toàn: Thằng bé, con chó và con cá

Thằng bé leo lên bờ, quơ vội mấy nắm chà dồn lại rồi khum hai bàn tay trắng bợt lập cập đánh lửa. Ngọn lửa xoè ra bắt vào đám lá khô làm mồi, dùng dằng đùn ra từng bụm khói xám, mãi một lúc mới lem lém cháy. Trong tư thế nửa ngồi nửa quì, nó giang rộng đôi tay ôm lấy đống lửa nhỏ, xuýt xoa khoan khoái khi thấy cái cóng buốt ngấm tận thịt xương nãy giờ đang dần tan đi. Chờ chiếc quần đùi ráo nước xong, nó với tay lấy chiếc quần dài móc trên cành cây gần đó xỏ vội vào rồi lại ngồi bệt xuống mặt cát mịn. Nó đưa mắt nhìn ra sông. Vừa mờ sáng. Không khí ngan ngát dậy lên mùi bùn.

