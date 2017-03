Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 4-11-2012?

Tân Chủ tịch Sacombank Phạm Hữu Phú:

Các khoản nợ của gia đình ông Thành không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank

Các khoản vay này đã phát sinh từ hơn 10 năm qua và có tài sản đảm bảo. Bởi vậy các khoản vay này không ảnh hưởng đến hoạt động Sacombank. Còn có liên quan đến nợ xấu hay không chúng tôi còn chờ kết luận của thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Phát tán truyền đơn tuyên truyền chống nhà nước

Nhiều ngày qua, trên mạng internet lan truyền những thông tin cho răng cơ quan công an đã bắt oan Nguyễn Phương Uyên (quê Bình Thuận, sinh viên Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM). Hôm qua (3-11), Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM và Long An họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Thiện Thành về các hành vi truyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Nội dung cho thấy thực tế không như những thông tin đồn thổi, bóp méo trước đó.

“Quá sợ hoặc quá căm giận Trung Quốc đều cực đoan”

Tiến sĩ kinh tế Lê Vĩnh Trương (Quỹ nghiên cứu biển Đông) cho rằng, những cuộc tranh luận nảy lửa của giới trẻ về lòng yêu nước là tín hiệu lạc quan của đất nước, song cần thiết phải giữ một cách tiếp cận chừng mực, toàn diện và đầy đủ với Trung Quốc để tránh rơi vào trạng thái cực đoan trong phát ngôn và hành xử.

Rộn ràng dòng nhạc Nga trong tháng kỷ niệm

Trong những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917), tình yêu của những người Việt Nam dành cho âm nhạc và con người xứ sở Bạch Dương lại trỗi dậy mãnh liệt. Nhiều nhóm cựu học sinh từng du học ở Nga và những người yêu mến nhạc Nga đang lên kế hoạch cho “mùa” nhạc Nga năm nay. Với nhiều thế hệ Việt Nam, giai điệu của những Kachiusa, Đôi bờ, Chiều ngoại ô Matxcơva… đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống tinh thần.

Du học ngành báo cần chứng minh tố chất

Trong 5 năm trở lại đây, lượng lao động trong ngành báo chí gia tăng nhanh chóng, với khoảng hơn 1.000 lao động mỗi năm. Điều đó cho thấy sức hút hấp dẫn của ngành đặc biệt này. Hiện có rất nhiều loại học bổng dài hạn, khóa đào tạo ngắn hạn miễn phí dành cho những người làm báo ở Việt Nam.

Bốn phép toán của ông Bảy Nhị

Ông Bảy Nhị tức là ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang, một quan chức xuất thân từ nông dân vẫn giữ được chất người nông dân, nổi tiếng gần dân, hiểu dân, vì dân. Trong bài phỏng vấn mới đây nhất cho Báo Nhân Dân, trả lời câu hỏi của phóng viên “làm người lãnh đạo đúng nghĩa được dân tin yêu như ông có khó lắm không?”, ông nói: “Chỉ cần rành bốn phép toán là làm được. Đó là: luôn biết cộng thêm nghĩa tình, yêu thương; biết trừ đi những oán thù, ghét bỏ; biết nhân lên của cải cho người dân, cho xã hội và biết chia sẻ hạnh phúc”.

Thay đổi nếp sinh hoạt để chống stress

Lạ một điều là ở xứ mình bệnh do rối loạn nhịp sinh học như mất ngủ, huyết áp dao động, đãng trí, đau đầu kinh niên… lại cao, thậm chí rất cao nếu so sánh với báo cáo y học của các nước khác. Nếu người làm việc văn phòng phải tuân thủ giờ làm việc thì cơ thể còn khổ hơn nữa khi phải điều chỉnh liên hồi do ảnh hưởng của chiếc đồng hồ cá biệt mang tên nhịp sinh học. Để thoát khỏi bệnh stress, không có cách nào hiệu quả hơn là phải biết tự cứu mình, chủ động quay trở về với con người mình lúc trước đây.

Phạt nặng người chưa thành niên: Hạ sách!

Những ai theo dõi kỳ họp Quốc hội lần này đều chung một nhận xét: “Nhiều vấn đề quá nóng". Từ báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, nợ xấu, vàng miếng SJC, đến tình tình tham nhũng và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quốc hội chưa kịp “bình tâm” thì lại được nghe báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Công an trình bày, trong đó nêu thực trạng về tình hình đáng lo ngại đối với người chưa thành niên phạm tội và đề nghị sửa các luật liên quan để có chế tài nặng hơn đối với họ.

Nếu sửa luật để trừng trị người phạm tội tham nhũng thì đây là yêu cầu cấp thiết nhưng nếu sửa luật để có chế tài nặng hơn đối với người chưa thành niên phạm tội thì đây lại là quan điểm nóng vội!

Bị cáo sai, nhưng ai có lỗi?

Trên vành móng ngựa, bị cáo A. - một phụ nữ tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu - nghẹn ngào vì được hội đồng xét xử thấu hiểu cho hoàn cảnh đẩy đưa bà đến việc phạm tội. Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên sửa án sơ thẩm, cho bị cáo hưởng 18 tháng tù treo, cả phòng xử rì rầm tiếng đồng tình của người tham dự. Họ cảm thông, chia sẻ với bị cáo sau khi nghe những câu chuyện buồn về thói trăng hoa của người chồng tệ bạc.

Điện thoại “con lai” lấn sân thị trường

Nhỏ hơn máy tính bảng và to hơn smartphone thông thường, dòng điện thoại được giới công nghệ đặt biệt danh là “điện thoại lai” bắt đầu trở thành phân khúc hút người dùng. Theo giới chơi công nghệ, các dòng điện thoại lai dù có bất tiện là hơi khó bỏ túi, thế nhưng nếu so sánh tính di động với máy tính bảng và máy tính xách tay thì nó có khá nhiều đặc điểm nổi trội. Ngoài tốc độ lướt web cao, người dùng vẫn có thể thực hiện thao tác kết nối, xử lý văn bản ở bất cứ nơi đâu.

Người Nhật và Trung Quốc ủng hộ ông Obama

Gần đến ngày bầu cử 6-11, ứng cử viên Mitt Romney đang tung hết chiêu tại các bang then chốt, đặc biệt tại bang Ohio. Đây là bang quyết định nhất bởi không có ứng cử viên đảng Cộng hòa nào bước vào Nhà Trắng mà không chiến thắng ở bang Ohio. Đêm 2-11 (giờ địa phương), ông đã hô hào tranh cử trước 18.000 người ở West Chester (bang Ohio). Trước đó, ứng cử viên Obama đã dành trọn ngày 2-11 cho bang Ohio.

Trong khi đó, báo Telegraph (Anh) ngày 2-11 đã công bố kết quả thăm dò của chi nhánh Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Ipsos ở Hong Kong thực hiện trên 1.000 người ở Trung Quốc và Nhật trong hai tháng 9 và 10. Tại Nhật, 86% số người được hỏi ủng hộ ông Obama tái đắc cử trong khi ứng cử viên Mitt Romney chỉ được 12,3%. Tại Trung Quốc, 63% ủng hộ ông Obama.

81,8% ở Nhật và 58,3% ở Trung Quốc cho rằng ông Obama là tổng thống Mỹ tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế châu Á dù ông Obama không phải là người làm kinh tế như ông Mitt Romney.

