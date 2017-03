Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 6-1-2013?

Chuyên đề:

Nhìn lại 20 năm bảo tồn kiến trúc đô thị: Di sản mất đi, bản sắc mới thì chưa có

Từ năm 1990, TP.HCM đã có chương trình bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị. Thế nhưng tại hội thảo di sản kiến trúc đô thị TP.HCM mới đây, các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc tiêu biểu bị phá hủy trầm trọng. “Tiếp xúc với nhiều bạn đồng nghiệp quốc tế, tôi thấy rất xấu hổ vì tiền nhân đã tạo ra di sản nhưng phần lớn trong đó đang dần mất đi, trong khi bản sắc mới của thế kỷ 21 thì chưa kịp hình thành”, TS -KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định.

Góc ĐINH VĂN QUẾ:

“Hàng” nào là vũ khí thô sơ?

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, dao sàn chảy, roi sắt, dùi cui, côn sắt, dao bấm... Khi xử lý người vi phạm, cơ quan chức năng thường áp những loại “hàng” này vào mục “vũ khi thô sơ, công cụ hỗ trợ” và thường thì người vi phạm chấp hành, nộp phạt; rất ít người phản ứng vì cảm thấy không “oan”. Nhưng đó chỉ là đối với người buôn bán, vận chuyển, tàng trữ với số lượng lớn hoặc nhiều loại khác nhau, còn đối với người chỉ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ một hoặc hai loại thì việc xử lý của cơ quan chức năng và người thi hành công vụ sẽ gặp khó khăn.

Đòn bẩy kinh tế từ du thuyền 1 tỉ euro

Báo giới Pháp đưa tin Công ty STX France vừa trúng thầu hợp đồng đóng một du thuyền trị giá khoảng 1 tỉ euro từ Tập đoàn du lịch Royal Caribbean International (Mỹ). Đây thực sự là một tin vui đối với nền kinh tế Pháp trong không khí ảm đạm vì khủng hoảng và nạn thất nghiệp gia tăng.

Văn hóa – Giải trí:

Làn sóng mới đạo diễn Việt kiều

Những năm gần đây, điện ảnh Việt sôi động hơn nhờ một lực lượng những đạo diễn gốc Việt sau một thời gian sinh sống, hoạt động điện ảnh ở nước ngoài trở về nước làm phim. Ngoài một số nhận xét rằng phim của các đạo diễn Việt kiều nhìn Việt Nam dưới góc nhìn Việt kiều chứ không thuần Việt thì không thể phủ nhận vai trò của các đạo diễn Việt kiều đối với nền điện ảnh Việt, như Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Lưu Huỳnh, Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Cường Ngô… Những sản phẩm điện ảnh của họ giúp cho nền điện ảnh Việt Nam tươi sáng, năng động hơn.

Sức hấp dẫn của văn học đến từ đâu?

Hiện nay do tác động bao trùm của văn hóa nghe nhìn nên văn hóa đọc đang đi thụt lùi. Đúng ra, phải nói thêm: một phần trách nhiệm trong việc người đọc “quay lưng” với sách cũng do quá ít tác phẩm văn học có sức thu hút bạn đọc. Bởi có một vài tác giả mà khi sách họ vừa in ra trong một thời gian ngắn đã được tái bản ngay với số lượng đáng kể. Nhưng đáng buồn là số những nhà văn này không đếm đủ mười đầu ngón tay.

Sang Pháp học quản lý khách sạn

Hiện nay, tại VN chỉ có khoảng 40% nguồn nhân lực ngành quản lý nhà hàng – khách sạn được đào tạo qua trường lớp chuyên ngành. Đứng trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường, nhiều nhà hàng, khách sạn buộc phải thay thế dần nguồn nhân lực quản lý “tay ngang” bằng các quản lý có trình độ bài bản vì mục tiêu phát triển bền vững. Và nguồn nhân lực được chú ý nhất hiện nay là những nhân sự quản lý nhà hàng – khách sạn được đào tạo ở nước ngoài. Cầm tấm bằng quốc tế để trở về VN làm việc trong môi trường sang trọng với thu nhập khủng là lý do chính để nhiều người du học ngành quản lý khách sạn.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG:

Viêm đường ruột: Không hẳn món nào cũng cử!

Người mắc bệnh đường ruột thường sợ ăn uống khó tiêu nên dễ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng do kiêng khem không đúng cách. Nếu trước đây trong thời chiến, bệnh đường ruột thường gắn chặt với tình trạng ăn uống thất thường và thiếu thốn thì bệnh lý hệ tiêu hóa hiện nay rõ ràng còn trầm trọng hơn trước thể hiện qua số người bệnh chỉ tăng chứ không giảm trong khi không còn thiếu thuốc đặc hiệu.

Truyện ngắn: Người chồng khó hiểu

Lê Bá Mai lãnh án chung thân

Sáng 5-1, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Bá Mai 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và chung thân về tội giết người. Tổng hình phạt chung là chung thân. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 81 triệu đồng.

