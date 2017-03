Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 7-10-2012?

Văn hóa – giải trí: Ca sĩ thích “tố” để nổi tiếng

Có những sự việc chẳng có gì đáng ầm ĩ, chỉ cần một cuộc nói chuyện với nhau thẳng thắn là giải quyết được vấn đề thế nhưng rất nhiều nghệ sĩ khoái dùng từ kiện tụng. Họ đua nhau lên mặt báo… dọa kiện. Sau đó sự việc cũng chỉ dừng ở mức lùm xùm trên mặt báo mà thôi. Và dường như cụm từ kiện tụng dần trở thành chiêu để các nghệ sĩ tự lăng xê cho mình.

Sách khảo cứu kỳ công và lãng mạn

Mới đây, giải thưởng "Sách hay" đã trao giải ở hạng mục "Dấu ấn mới" dành cho những tác phẩm mới xuất bản gần đây của các tác giả trong nước tạo được dấu ấn và giá trị riêng nơi đọc giả lẫn giới chuyên môn cho quyển sách Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú. Quyển sách đã gây thú vị cho giới chuyên môn lẫn người đọc ở những kiến giải táo bạo về giọng nói, tính cách người Quảng Nam, đám cưới của công chúa Huyền Trân không nhằm mục đích đổi hai châu Ô - Lý…

Văn hóa và trình độ

Trong bản sơ yếu lý lịch cá nhân, thường để kèm đơn xin việc, có một mục bắt buộc phải kê khai là “trình độ văn hóa”. Đúng ra phải ghi là trình độ học vấn hay học lực, tức là đã học tới lớp mấy, có bằng cấp gì thì khai ra để người ta xét tuyển. Lâu nay thỉnh thoảng cũng có ý kiến về sự khập khiễng, chưa chính xác của nhóm từ “trình độ văn hóa” nhưng chẳng có cơ quan nào của ngành tư pháp quan tâm điều chỉnh trên mẫu sơ yếu lý lịch.

Bão số 7 đổ bộ

Người dân miền Trung đang lo âu chạy bão. Trước những cơn bão này, số phận của thủy điện Sông Tranh 2 sẽ ra sao?

Giáo dục – Du học: Xin visa du học Mỹ cần thành thật

Hàng loạt tin đồn về visa du học Mỹ khiến Lãnh sự quán Mỹ phải lên tiếng để bảo vệ những người muốn xin visa du học tại nước này. Thành thật là yêu cầu quan trọng để viên chức lãnh sự cấp visa để bạn du học. Ông John Gregg, Trưởng bộ phận Visa không di dân - Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cho biết ông chỉ mới nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam khoảng một tháng nay, nhưng khi phỏng vấn visa du học Mỹ ông phát hiện nhiều ứng viên xin visa phải trả phí dịch vụ và nhận thông tin không chính xác từ các công ty tư vấn du học. Điều này dẫn đến ứng viên bị từ chối visa, thậm chí bị cấm vào Mỹ vĩnh viễn.

Sức khỏe: Cẩn thận với thuốc gây điếc tai

Một ngày nào đó, bỗng dưng bạn thấy có nhu cầu bật tivi to hơn thường lệ, nói năng to tiếng hơn và thường hỏi lại những điều mà người khác vừa mới nói cho bạn nghe. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thính giác của bạn đang có vấn đề. Có bao giờ bạn nghĩ sự giảm thính lực là do dược phẩm gây ra? Hiện nay có đến 200 loại dược phẩm có thể gây tổn hại thính lực của người sử dụng.

Góc Phạm Xuân Nguyên: Hà Nội năm ngàn lẻ hai tuổi

Thấm thoát đã có hai năm nữa thêm vào 1.000 năm của Thăng Long – Hà Nội. Tưng bừng náo nhiệt đại lễ hai năm trước, và trước nữa là một chục năm chuẩn bị, đổ tiền đổ của vào cho bao công trình xây dựng mang tên và nhân danh đại lễ nghìn năm, nay chỉ sau hai năm nhìn lại càng xót xa, bực bội.

Góc Đinh Văn Quế: Người bị hại mới có quyền buộc tội

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, sau phần xét hỏi, thường chủ tọa mời đại diện viện kiểm sát trình bày lời “buộc tội” hoặc “luận tội”. Vậy thực chất kiểm sát viên phải làm gì, họ “buộc” hay “luận”? Chuyện tưởng nhỏ nhưng luật pháp lại rất khắt khe với chữ nghĩa nên nếu hiểu sai, xài trật là cái chắc!

Máy tính mini chinh phục thị trường

Trước sự cạnh tranh của máy tính bảng và máy tính xách tay, các dòng máy tính để bàn truyền thống đang có xu hướng phát triển thành gọn nhẹ hóa để chiếm lại thị phần. Có cùng cấu hình, giá tiền chênh lệch không cao, việc sắm một chiếc máy tính máy tính để bàn siêu nhỏ (PC mini) đang trở thành xu hướng của người tiêu dùng. Nắm bắt xu thế này, các nhà sản xuất trong và ngoài nước cũng đang chạy đua “mini hóa” các dòng máy tính để bàn truyền thống.

