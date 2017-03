Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 8-7-2012?

CHUYÊN ĐỀ: Doanh nghiệp thiếu vốn: Nghịch lý vay - cho vay

Nhiều ngân hàng lấy cớ là khoản vay cũ chưa đến thời hạn để điều chỉnh lại lãi suất. Thế nhưng trước đây, khi lãi suất tăng thì ngân hàng lập tức mời doanh nghiệp đến để tăng lãi, nay lãi suất giảm thì lại câu rê, chậm chạp.

. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo: Từ ngày 15-7, giảm lãi đối với các khoản vay cũ xuống còn 15%.

. TP.HCM: Thứ Hai, 9-7, 60 tỉ đồng được giải quyết cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay.

Muốn tránh scandal: Đừng nổi tiếng!

“Dư luận luôn muốn tìm hiểu, tọc mạch, săm soi đời tư những người nổi tiếng, càng kín đáo người ta càng tò mò, không ai làm tình nơi công cộng nên mới có thói nhòm lỗ khóa; không ai dại đến mức mỗi lần yêu cũng phải một lần báo cáo với truyền thông, thế nên truyền thông mới săm soi tận chân giường những người nổi tiếng... Làm thế nào để đừng nổi tiếng?” – nhạc sĩ Quốc Bảo.

Thu Minh, Hồ Ngọc Hà – Ai có thể là Christina Aguilera?

Tối nay (8-7), chương trình The Voice (Giọng hát Việt) phát sóng tập đầu tiên trên VTV3 vòng “Giấu mặt” (tức ban giám khảo chỉ nghe giọng hát mà không nhìn thấy mặt thí sinh). Tại Mỹ, chương trình truyền hình thực tế The Voice thu hút hàng trăm triệu lượt xem truyền hình (rating) trên thế giới. Một trong bốn vị giám khảo chương trình là ca sĩ ChristinaAguilera được xem là gương mặt “đinh” tạo nên “cơn sốt The Voice” bởi phong cách quyến rũ, tự tin và trình độ âm nhạc. Tại Việt Nam, Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, ai sẽ có thể làm nóng sân khấu The Voice như Christina Aguilera?

Góc của Phạm Xuân Nguyên:Kiểm điểm sự thật

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải ở Trường PTTH An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) có thành tích tám năm liên tục hướng dẫn các học sinh của mình làm 19 đề tài đoạt giải thưởng về môi trường. Tháng 6-2012 vừa rồi, học sinh của thầy lại được giải, được mời ra Hà Nội nhận giải. Tuy ban tổ chức không đài thọ kinh phí đi lại, thầy Hải vẫn tìm cách để có tiền cho các em đi được. Thầy gửi đơn đến một số nơi liên quan không có hồi âm. Sau khi được một cá nhân tặng 5 triệu đồng, thầy đã đi vay mượn thêm để có đủ số tiền cho cả đoàn thầy trò đi tàu hỏa ra Hà Nội nhận giải (cái giải chỉ hơn triệu đồng) và trở về.

Thú thực khi nghe chuyện tôi không tin là có thực. Càng không tin khi sự việc vỡ lỡ là huyện nhà, tỉnh nhà bỏ mặc thầy trò của mình chạy đôn chạy đáo tìm tiền thì huyện và tỉnh lại quyết định bắt chi bộ nhà trường kiểm điểm thầy giáo Hải vì tội nói ra sự thật đó. Nhưng đó là sự thật bắt phải tin. Tin rằng: có những sự thật bị chà đạp.

Sức khỏe: Bác sĩ Lương Lễ Hoàng: Hội chứng “cháy sạch”

Bỗng một ngày bạn thấy cơ thể mệt mỏi, chán chường, nhấc chân nhấc tay cũng không nổi, chẳng buồn ăn uống. Tinh thần làm việc hay vui chơi cũng không thể xốc dậy dù được củng cố thế nào. Đó chính là lúc hội chứng “cháy sạch” ghé thăm.

Giáo dục: Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 – Đợt 2: Đề thi sẽ không đánh đố thí sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012, cho biết: “Đề thi đợt này sẽ phù hợp với trình độ thí sinh. Tất cả thí sinh có học lực trung bình đều có thể làm được một phần đáng kể của đề thi, chứ không thể bỏ giấy trắng. Vì đề thi các khối B, C, D chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, không quá khó, không quá dài, không đánh đố thí sinh”.

Thời đại: “Độ” tivi

Nắm được nhu cầu thị trường, nhiều nhà sản xuất đầu phát HD, 3D đưa ra giải pháp khiến không ít tín đồ công nghệ thở phào nhẹ nhõm. Đó là kết hợp chiếu phim HD, 3D và chạy song song hệ điều hành Android. Chỉ cần kết nối với thiết bị, những chiếc tivi bình thường lập tức trở thành chiếc máy tính thông minh với giá siêu rẻ. Việc xuất hiện nhiều dòng sản phẩm đầu phát HD Android được nhiều người dùng đón nhận.

Thế giới: Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc): Cổ súy chủ nghĩa dân tộc để sống

Thời báo Hoàn Cầu là phụ bản của Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc. Đây là báo liên tục đăng xã luận với giọng điệu gay gắt, trịch thượng và hăm dọa đối với Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở biển Đông.

Truyện ngắn của Vũ Minh Nguyệt: Mưa rơi ở thành phố lạ

Buổi chiều cuối cùng trên giảng đường đại học, tôi nhớ trong khi mình rất muốn một ly quả dầm, có đu đủ vàng, dưa hấu đỏ, bơ sáp xanh xen nhau với sữa tươi mát lạnh, nhưng Thiên lại đặt trước mặt tôi ly cà phê đen bốc khói kèm theo câu nói đắng lòng: "Cà phê đắng sẽ làm Hân nhớ lâu…".

Không có cái đẹp trong họng súng

Người Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để hiểu tại sao Tổng thống Mỹ Obama phải đi khắp nơi trên thế giới để giải thích về sự chuyển hướng chiến lược quân sự của mình. Kết quả là ông đạt được thỏa thuận với hàng loạt các quốc gia ven biển Đông về việc đưa quân đội Mỹ đến đồn trú trên lãnh thổ của họ. Triết lý của Mỹ khác Trung Quốc ở chỗ, họ thuyết phục các quốc gia khác đồng thuận với họ trong quan hệ quốc tế, chứ không phải cưỡng bức các quốc gia khác phải từ bỏ hoàn toàn miếng bánh lợi ích ở biển Đông để giành lấy cho riêng mình, như cách mà Trung Quốc đang làm.

