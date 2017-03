Đội Thiếu niên Bát Sắt nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Theo VOV, sáng 18-2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội Thiếu niên Bát Sắt thuộc Công an quận 6, Công an TP Hà Nội trước đây.

Ngày 19-2-1947, Đội Thiếu niên Bát Sắt đã làm lễ tuyên thệ, trở về thủ đô đang bị thực dân Pháp chiếm đóng, gây dựng cơ sở bí mật, điều tra tin tức địch, tổ chức đưa đón cán bộ, tham gia tiêu diệt Việt gian phản động… Trong gần hai năm hoạt động, Đội đã lập những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng thủ đô. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: “Thời gian đã trôi qua nhưng gương sáng của các trinh sát Đội Thiếu niên Bát Sắt năm xưa vẫn luôn luôn sống mãi trong tâm khảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô”. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng tái bản cuốn sách Đội Thiếu niên tình báo Bát Sắt của nhà văn Phạm Thắng. PL