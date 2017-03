Đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng Việt-Mỹ

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn. Đoàn Mỹ do ông Andrew J. Shapiro, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự, dẫn đầu. Mục đích của cuộc đối thoại nhằm tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ và bàn biện pháp để đảm bảo có một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, tại phiên đối thoại này, Mỹ và Việt Nam sẽ bàn một cách thẳng thắn nhiều lĩnh vực cùng có lợi như an ninh khu vực, an ninh trên biển, cứu trợ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh và giải quyết hậu quả chất độc da cam. An ninh ở khu vực biển Đông cũng là một chủ đề hai bên sẽ bàn. Cũng tại cuộc đối thoại, lần đầu tiên Mỹ và Việt Nam sẽ bàn biện pháp nâng quan hệ hai nước lên mức quan hệ đối tác chiến lược.

