Dồn sức vượt khó để đạt tăng trưởng 9,5% trở lên

Sáng 13-7, sau ba ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa VIII đã bế mạc. Tại phiên bế mạc, các đại biểu (ĐB) đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết (NQ) về nhiệm vụ, tình hình KT-XH, thu chi ngân sách của TP sáu tháng cuối năm 2013, điều chỉnh tăng học phí, điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, hỗ trợ kinh phí hỏa táng cho một số đối tượng…

Mặc dù nền kinh tế TP sáu tháng đầu năm 2013 vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, GDP tăng 7,9% (GDP cả nước tăng 4,9%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cuối năm 2012 chỉ tăng 0,78%, thấp hơn mức tăng của cả nước (2,4%) nhưng nhiều ý kiến ĐB tại các phiên họp cho rằng tình hình KT-XH của TP vẫn còn rất nhiều khó khăn, phức tạp. Trong đó tình trạng hàng tồn kho lớn, tiếp cận vốn còn hạn chế, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, mại dâm, cướp giật lộng hành gây bức xúc trong xã hội và lo lắng trong nhân dân...

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định TP sẽ xử lý nghiêm tình trạng xây nhà không phép, sai phép. Ảnh: TL

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân thẳng thắn: “Với trách nhiệm, vai trò quản lý và điều hành, tôi xin chịu trách nhiệm về những thiếu sót khuyết điểm chậm khắc phục nêu trên. Đồng thời khẳng định thời gian tới, TP sẽ nỗ lực khắc phục những thiếu sót để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2013, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 9,5% trở lên”.

Cũng theo ông Quân, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm là tiếp tục dồn sức, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng tồn kho thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường. TP cũng sẽ tập trung thực hiện kế hoạch 3.000 căn nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức TP.

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, tập trung giải quyết khiếu nại của công dân, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, không để tạo ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị… TP cũng sẽ tổ chức các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm cướp giật, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội các loại. Đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn khu phố, xóm ấp…

“Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, TP cũng cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông. Đảm bảo cuối năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, cấp bách, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hướng đông bắc - đông nam của TP” - ông Quân nhấn mạnh.

Hoàn thành cầu Sài Gòn 2, cầu Đỏ…

TP sẽ tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa, tái định cư để thi công, phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, cấp bách như cầu Sài Gòn 2; cầu Đỏ; đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi; đường cao tốc TP.HCM - Long Thành; hai cầu vượt quốc lộ 1K, tỉnh lộ 10; các cầu vượt thép tại giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), vòng xoay Cây Gõ (quận 6 và 11), giao lộ Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai - Lý Thái Tổ (quận 10)...

Chủ tịch UBND TP.HCM LÊ HOÀNG QUÂN