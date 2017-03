Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Đắt cũng phải xài công nghệ mới

GS Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): “Chưa dám bấm nút thông qua” GS Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): Chúng ta chưa đủ điều kiện. Trước hết là nhiên liệu hoàn toàn trông cậy vào nước ngoài. Không nên nghĩ rằng cứ có người mua là có người bán, người ta có 100 lý do để không bán và 101 lý do để trì hoãn bán. Tiền mua nhiên liệu cũng là vấn đề: Xây xong nhà máy cần 900 triệu USD để mua nhiên liệu, sau đó cứ 18 tháng chi thêm 180 triệu USD nhiên liệu nữa. Hơn nữa, lượng uranium đang cạn kiệt, lúc đó giá cao hơn nữa thì sao? Nếu chọn công nghệ thế hệ 2 thì tổng giá trị dự án là 12 tỷ USD nhưng chọn thế hệ 3 như các đại biểu QH yêu cầu thì giá tới 16 tỷ USD. Trong khi vốn xây nhà máy 75% đi vay nước ngoài. Vậy mà đến năm 2020 điện hạt nhân chỉ đáp ứng được 4,4% tổng lượng điện năng, chi nhiều tiền thế có nên không?... Vấn đề nữa là nhân lực rất thiếu, có mấy chục người biết đến điện hạt nhân. Mười năm nữa chúng ta có đào tạo được 1.000 cán bộ cho sự vận hành của nhà máy không? Cá nhân tôi thì đến giờ phút này tôi không dám bấm nút thông qua! Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: “Do sức ép cân bằng năng lượng” Về nguyên tắc lựa chọn công nghệ là phải hiện đại, tiên tiến, hiệu quả, vận hành an toàn. Tính toán thì chọn công nghệ thế hệ thứ 2 trở lên, có thể là 3 hoặc 3+, ở giai đoạn lập dự án chi tiết thì tư vấn và đầu tư sẽ có phương án trình QH. Phương án xây dựng hai nhà máy xuất phát từ bài toán cân bằng năng lượng. Từ năm 2015 trở đi, chúng ta phải có các nguồn năng lượng thay thế cho các nguồn truyền thống. Chính phủ cũng có đề cập đến các nguồn năng lượng tái tạo, rồi tiết kiệm các nguồn năng lượng đang sử dụng nhưng các nguồn này không phải là vô hạn và hiệu quả kinh tế không cao. Nhập khẩu năng lượng thì cũng có hạn. Năm 2020 thiếu điện rất nghiêm trọng (112 tỷ kW/h). Làm quy mô hai nhà máy cũng sẽ hút được sự quan tâm đầu tư của các quốc gia có công nghệ nguồn. Về nhiên liệu, Chính phủ chủ trương rằng trong đàm phán với đối tác, nếu họ không cam kết cung cấp lâu dài thì ta không mua. Vốn đầu tư thì vay của nhà cung cấp công nghệ, nhiên liệu rồi trả dần.