Dự án Luật Dân quân tự vệ: Sẽ thành lập quỹ quốc phòng an ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nhận xét về dự án Luật Dân quân tự vệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận hôm qua (24-3).

Dự thảo quy định doanh nghiệp có tổ chức chính trị phải tổ chức lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức chính trị do Chính phủ quy định. Ông Thuận cũng băn khoăn, dân quân tự vệ phải được trang bị vũ khí, súng, đạn. Vậy có nên giao vũ khí cho doanh nghiệp quản lý hay không? Nếu không thì nên giao cho ai quản lý?...

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình nói, qua 12 năm triển khai Pháp lệnh Dân quân tự vệ, số doanh nghiệp rất ít. Nhiều doanh nghiệp không muốn xây dựng tổ chức tự vệ vì ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Theo ông Bình, đa số thành viên trong Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng để quy định của luật có tính khả thi, ngoài điều kiện có tổ chức Đảng, cần quy định cụ thể hơn về điều kiện quy mô, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp... Các cơ sở chưa có tổ chức tự vệ phải tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp tham gia dân quân tự vệ ở địa phương khi có yêu cầu của UBND xã. Doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng lao động cho người lao động tham gia hoạt động dân quân khi có quyết định huy động của cấp có thẩm quyền và bảo đảm tiếp nhận lao động khi hoàn thành nghĩa vụ trở về.

Dự án luật cũng quy định, nguồn kinh phí chi cho hoạt động dân quân tự vệ gồm ngân sách nhà nước, quỹ quốc phòng an ninh, các doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho lực lượng huấn luyện và hoạt động. Theo đó, quỹ quốc phòng an ninh do nhân dân, cơ quan, tổ chức đóng góp. Căn cứ vào nghị quyết của HĐND, UBND phối hợp với Mặt trận tổ quốc cùng cấp động viên toàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội đóng góp để lập quỹ.