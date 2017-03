Dự án Luật Lý lịch tư pháp: Bỏ tiền sự và lý lịch DN

So với bản dự luật trước đây, dự luật lần này có nhiều điểm khác biệt. Dự luật trước điều chỉnh cả tiền án, quyết định phạt hành chính, xóa án tích, kể cả lý lịch của các doanh nghiệp (phá sản), còn dự luật lần này chỉ xoay quanh nội dung tiền án và xóa án tích.

Ông Phan Hùng Dũng, đại diện Công an TP.HCM, cho rằng lý lịch tư pháp không chỉ có xóa án tích mà phải có đầy đủ phần nhân thân từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên, làm việc tại đâu, có tiền án không. Nếu chỉ xóa án tích thì không cần thiết phải lập một hệ thống trung tâm quản lý vì như thế rất lãng phí. Luật sư Nguyễn Thị Hường (Đoàn luật sư TP.HCM) lại cho rằng trong tình hình hiện nay chỉ có thể đưa vào áp dụng ban đầu như thế. Sau khi luật ban hành thì vừa làm vừa hoàn thiện, cần phải có sự thống nhất giữa tòa án, công an, tư pháp thông qua nối mạng.

Theo Bộ luật Hình sự, có hai loại xóa án tích: Đương nhiên được xóa án tích và xóa án tích do tòa án quyết định. Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Bà Trịnh Thị Bích, Trưởng phòng Hộ tịch-Lý lịch tư pháp-Quốc tịch (Sở Tư pháp TP.HCM), cho biết hiện nay người bị kết án muốn được cấp giấy chứng nhận xóa án tích rất nhiêu khê. Họ phải về công an địa phương làm giấy xác nhận không tái phạm rồi gửi giấy này đến công an quận, chờ cơ quan điều tra xác nhận. Tiếp đó, tòa án hẹn khoảng 30 ngày mới ra quyết định xóa án tích. Ông Dũng cũng cho rằng luật quy định được đương nhiên xóa án tích mà người dân phải đi xin tòa cho xóa án tích là không hợp lý.