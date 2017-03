Dự án Luật Lý lịch tư pháp: Nhiều rối rắm, mâu thuẫn

“Chúng ta có xu hướng cứ ra một luật là lại “đẻ” thêm một hệ thống cơ quan quản lý mới. Hơn nữa, một vấn đề đơn giản là xác định một người có án tích hay không không cần thiết phải ban hành luật” - đại biểu Trần Du Lịch nói.

Bà Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM, băn khoăn: Toàn bộ thông tin lý lịch tư pháp gắn rất chặt chẽ với tòa án. Vậy sao không để tòa án quản lý Trung tâm Lý lịch tư pháp mà giao cho Bộ Tư pháp? Trong khi Chánh án TAND TP.HCM Bùi Hoàng Danh lại đẩy trách nhiệm này sang cho Bộ Tư pháp, còn tòa án chỉ thực hiện nghĩa vụ cung cấp dữ liệu.

Trong tờ trình, Chính phủ cho rằng suốt một thời gian dài (từ năm 1956 đến 1993), lý lịch tư pháp bị đồng nhất với tàng thư căn cước can phạm, đầu mối do Bộ Công an quản lý. Từ năm 1993, công tác này được giao cho Bộ Tư pháp nhưng chưa được triển khai một cách toàn diện, đúng tầm, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về án tích chưa được triển khai thực hiện, các thông tin về lý lịch tư pháp bị phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức. Điều đó gây khó khăn cho người có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng tình với nhận định của Chính phủ, đa số thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng cần thiết phải ban hành Luật Lý lịch tư pháp.

Giám đốc Công an tỉnh Dăk Nông Võ Văn Đủ chỉ ra một số “sạn” của dự thảo như quy định chánh văn phòng tòa án xét xử sơ thẩm có trách nhiệm gửi trích lục bản án cho Trung tâm Lý lịch tư pháp trong khi tòa cấp huyện không có chức danh chánh văn phòng. Quy định Trung tâm Lý lịch và tòa án cùng thực hiện việc xóa án tích là không phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, góp ý: Dự luật cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin, đồng thời đặt ra chế tài cụ thể. “Nếu quy định như dự thảo thì chỉ cần giao cho tòa làm thôi” - ông Bình nói.