Dự án Luật Quy hoạch đô thị: Không để đất của ai người nấy lo!

Đề nghị tăng án phí gấp bốn lần Đối với các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại, TAND tối cao đề nghị tăng án phí lên bốn lần so với quy định hiện hành. Ngoài ra, TAND tối cao cũng đề nghị thu án phí trong vụ án hình sự, bao gồm cả án phí hình sự sơ thẩm và phúc thẩm nhưng đề nghị này không được UBTVQH chấp thuận. Đa số ý kiến UBTVQH cho rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội là trách nhiệm của nhà nước, người bị kết án đã phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm khắc do nhà nước áp dụng. Hơn nữa, thực tế việc thu án phí của người bị kết án cũng rất khó khăn do người nộp án phí hình sự đã bị kết án và đang thi hành án.