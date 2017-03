Dự án Luật Việc làm: Thêm chính sách an sinh xã hội

Đây là việc làm tạm thời được tạo ra trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư nhỏ, sử dụng vốn Nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Các dự án thuộc chính sách “việc làm công” thì trong hồ sơ mời thầu phải có phương án sử dụng người lao động tại địa phương, ưu tiên sử dụng người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm trên địa bàn.

Theo bà Mai, tại các nước phát triển thì “việc làm công” chỉ sử dụng trong trường hợp nền kinh tế gặp khủng hoảng, suy thoái. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, có khoảng 70% lao động tự do, công việc và thu nhập thiếu ổn định, tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn cao. Do đó, chính sách “việc làm công” nhằm giải quyết lao động thất nghiệp, lao động tự do thiếu việc làm trong một thời gian nhất định tùy theo mức độ, quy mô của dự án, công trình.

BÌNH MINH