Dự án Vành đai ngoài: 47 hộ dân khiếu nại vì bị thu hồi đất

Ngày 16-8, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, UBND quận Gò Vấp tổ chức đối thoại với 47 hộ dân thuộc tổ 51, phường 3 về việc thu hồi đất của họ cho dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài. Buổi đối thoại diễn ra gần 5 giờ nhưng người dân và cơ quan chức năng không tìm được tiếng nói chung.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết: Các hộ này khiếu nại vì cho rằng nhà mình không thuộc dự án. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, không phải toàn bộ 47 căn nằm hoàn toàn trong dự án mà có những trường hợp chỉ bị vướng một phần. Quận cũng đã điều chỉnh các quyết định thu hồi đất, theo đó có 36 căn bị ảnh hưởng một phần và 11 trường hợp bị thu hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng ý.

Theo các hộ dân, điều họ quan tâm nhất và cần được giải thích rõ là vì sao quận Gò Vấp cho rằng đất của họ là lấn chiếm Công viên Cây xanh. “Nhiều văn bản của TP và các sở, ngành đã khẳng định nhà đất của chúng tôi nằm ngoài ranh dự án trên. Nhưng do UBND quận Gò Vấp cho rằng đó là đất lấn chiếm Công viên Cây xanh nên mới đề xuất giải tỏa cho dự án Vành đai ngoài” - đại diện các hộ dân phản ánh.

Thu hồi đất thi công dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài. Ảnh: HTD

Cũng theo các hộ dân, nhà đất của họ đã được sử dụng ổn định trước năm 1993, theo Luật Đất đai thì phải được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, các văn bản trả lời của cơ quan chức năng cũng nhận định đây là đất ở đô thị, không phải đất cây xanh, giao thông.

Ông Trần Anh Tuấn giải thích: Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, phải thỏa ba điều kiện là quá trình sử dụng, phù hợp quy hoạch và không tranh chấp. Ở đây, 47 hộ dân trên không thỏa điều kiện đầu tiên.

“Nguồn gốc đất của các hộ trên là Công viên Cây xanh do Sở Giao thông Công chánh quản lý từ năm 1978. Sau đó phát sinh nhà ở do một số căn được lãnh đạo Công viên Cây xanh cấp cho cán bộ, nhân viên sai thẩm quyền, một số căn do UBND phường 3 cho thuê và một số tự lấn chiếm. Vì việc xử lý chưa được thực hiện nên các trường hợp này không thuộc diện xem xét cấp giấy chứng nhận vì không được chấp thuận về quá trình sử dụng” - ông Tuấn giải thích.

Đại diện 47 hộ dân phản ánh tiếp: Do UBND quận Gò Vấp “bán” đất cho các hộ ở phía đối diện với giá 4 triệu đồng/m2 nên mới thiếu đất cho dự án, phải “xắn” vào đất của họ. “Những trường hợp đó mới thật sự là lấn chiếm nhưng lại không nằm trong dự án, còn chúng tôi lại bị thu hồi đất là quá bất công” - ông Mạc Nguyên Chung, nhà A40 Nguyễn Thái Sơn bày tỏ.

Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định phản ánh trên không đúng. “Trước đó quận có cấp giấy chứng nhận cho ba trường hợp, họ đóng tiền sử dụng đất để được cấp giấy, đó là nghĩa vụ tài chính nên không thể gọi là quận bán đất. Tuy nhiên, sau đó có đơn tố cáo và xác minh lại thì quận đã thu hồi hủy bỏ các giấy chứng nhận này và xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan” - ông Tuấn giải thích.

Sau gần 5 giờ trao đổi, các hộ dân vẫn cho rằng những giải thích của UBND quận Gò Vấp không thuyết phục và họ trông đợi được đối thoại với UBND TP. UBND quận Gò Vấp cũng cho biết sẽ tập hợp ý kiến của các hộ dân để báo cáo TP và các sở, ban ngành.

CẨM TÚ