Dư luận bức xúc, phẫn nộ lên án Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt

Đồng thời cũng khẳng định ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn thế, ông Ngô Quang Kiệt còn phát ngôn miệt thị chính dân tộc, đất nước mình, tiếp tục gây dư luận bức xúc, phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân.

Đại tá Đỗ Thế Nhân, 81 tuổi, một cựu chiến binh, bức xúc: "Nghe ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội nói khi ra nước ngoài ông cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, chúng tôi rất phẫn nộ vì thấy bị xúc phạm. Tôi cũng như hàng triệu chiến sĩ đồng bào đã cùng cả dân tộc chiến đấu hy sinh, giành độc lập tự do để góp phần tạo nên vị thế như ngày nay của dân tộc Việt Nam trên thế giới. Lời nói của ông Kiệt như lời nói của kẻ tội đồ trước Chúa, trước các đấng sinh thành, trước dân tộc, vì trước khi là người công giáo, ông Kiệt đã phải là người Việt Nam. Đáng lẽ ông phải tự hỏi mình đã làm gì để rạng danh Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nếu ông thấy nhục nhã là người Việt Nam thì ông không nên đứng chân trên đất nước Việt Nam nữa vì chúng tôi cũng rất xấu hổ khi thấy có những loại công dân như ông. Chúng tôi rất vui mừng thấy UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định cảnh cáo ông Kiệt với những lý do xác đáng trước những hành vi coi thường pháp luật do ông ta gây ra.

Một cựu chiến binh khác là đại tá Đỗ Hải, 75 tuổi, cho rằng: Ông Ngô Quang Kiệt đã nói câu “Tôi đi nước ngoài rất nhiều, tôi rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam” thật là vô trách nhiệm với Tổ quốc, không thể chấp nhận được. Không thể nào người có học như ông Kiệt, vừa là một công dân Việt Nam vừa là một chức sắc công giáo mà lại phát ngôn như vậy. Nói thế, tự ông đã đánh mất danh dự, tự hào của một công dân Việt Nam đã chiến thắng tất cả các đế quốc lớn trên thế giới. Thế giới đã phải công nhận nhân dân Việt Nam anh hùng, đất nước Việt Nam anh hùng. Hành vi coi thường pháp luật của ông Ngô Quang Kiệt mới chỉ cảnh cáo là chưa đủ răn đe, cần phải bị xử lý nghiêm hơn nữa.