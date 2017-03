Dự luật Khiếu nại: “Bình mới, rượu cũ”

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Khiếu nại sáng 29-10, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cùng chung nhận xét nội dung dự thảo chẳng qua chỉ là “bình mới, rượu cũ” và đặt vấn đề có nên xem xét ban hành luật mới hay cứ giữ lại luật cũ mà xài. Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ QH hôm 21-8, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật đã đề nghị chưa vội trình QH dự luật này cũng như cả dự luật Tố cáo.

Làm rõ việc có được khiếu nại Thủ tướng

Tất nhiên là cuối cùng dự luật này vẫn được trình QH cho ý kiến theo như kế hoạch đã định. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật chỉ rõ có nhiều ý kiến cho rằng những nội dung được sửa đổi, bổ sung của dự luật về cơ bản không khác so với cơ chế giải quyết khiếu nại của pháp luật hiện hành - một cơ chế đã tồn tại trên 30 năm với tính nhân văn là tạo cơ hội cho người bị khiếu nại sửa sai nhưng trên thực tế lại không có hiệu quả. Và do vậy, việc ban hành luật này “sẽ không có nhiều ý nghĩa cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo mà chỉ giải quyết về hình thức, nghĩa là từ nội dung của Luật Khiếu nại, tố cáo tách thành hai đạo luật, một quy định về khiếu nại - giải quyết khiếu nại, một quy định về tố cáo - giải quyết tố cáo”.

Báo cáo thẩm tra dẫn một số ý kiến cho rằng trên thực tế, Thủ tướng Chính phủ cũng có những quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể bị khiếu nại. Tuy nhiên, pháp luật về khiếu nại hiện hành cũng như dự thảo luật chưa có quy định về cơ chế giải quyết khiếu nại đối với trường hợp này. Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan soạn thảo luật cần nghiên cứu giải trình, làm rõ.

Hiện nay, 80% khiếu kiện liên quan đến giá bồi thường về đất đai khi giải phóng mặt bằng. Trong ảnh : Một cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với người dân trong đền bù giải tỏa. Ảnh minh họa: HTD

Cả dự luật chỉ có hai điểm mới?

So sánh với luật hiện hành, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình chỉ ra… hai quy định mới của dự luật. Thứ nhất, luật cũ không cấm nhưng cũng không có quy định nào về việc khiếu nại đông người, còn dự thảo mới quy định: “Trong trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn từng người viết đơn riêng để được giải quyết”. Điểm mới thứ hai là dự luật đã dành một điều (Điều 41) quy định “xử lý vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại”. Theo đó, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại nếu phạm vào một trong các hành vi (được liệt kê cụ thể) sẽ bị xem xét kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, ông Bình lại không mấy lạc quan về tính khả thi của quy định nói trên. “Bây giờ nói anh có trách nhiệm phải giải quyết nhưng anh lại không giải quyết nên tôi cách chức anh. Tôi cho rằng chỗ này không xử lý được. Ngay vụ Vinashin rõ ràng thế rồi còn không xử lý được” - ông Bình nói.

Ở góc nhìn khác, Trưởng Đoàn ĐBQH Thái Nguyên Nguyễn Văn Vượng đề nghị cần có quy định cụ thể hơn, làm rõ hơn trách nhiệm của người đi khiếu nại. “Một thực tế hiện nay là người dân đi khiếu nại rất nhiều trường hợp cứ tài liệu gì bất lợi cho họ thì… rút ra khỏi hồ sơ. Nhiều khi đọc hồ sơ bản thân mình cũng thấy bức xúc. Nhưng tìm hiểu, làm rõ thì hóa ra bản chất sự việc khác hẳn” - ông Vượng kể.

ĐỨC MINH - THÀNH VĂN

Xử nghiêm việc cứu trợ bằng hàng quá “đát”

“Đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng qua hình thức cứu trợ, nhất là việc cứu trợ hàng quá “đát” cho nạn nhân bị lũ lụt, thiên tai. Việc cứu trợ không phải là phương thức kinh doanh nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng (NTD) nên chúng ta cần phải cấm và có biện pháp xử lý nghiêm”. Đó là kiến nghị của ĐB Bùi Thị Lệ Phi (Cần Thơ) trong buổi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi NTD chiều 29-10.

ĐB Dương Kim Anh (Trà Vinh) cho rằng việc điện lúc có lúc không, cắt cúp tùy tiện cũng là hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NTD, lẽ ra người cấp điện phải bồi thường cho NTD. Tuy nhiên, do việc mua điện không qua hợp đồng, hoặc hợp đồng điện, nước không được đàm phán nên NTD phải chấp nhận thua thiệt. Tương tự, việc quảng cáo sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng… nhưng thực tế khảo sát có đến 40% sản phẩm không phải là sữa tươi nguyên chất. “Ở đây NTD không biết nên vẫn phải sử dụng do quảng cáo không đúng. Do đó, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm về tình trạng trên” - bà Anh đề nghị.

Ngoài ra, nhiều ĐB cũng băn khoăn về cách thức giải quyết tranh chấp tại tòa án bằng hình thức xét xử rút gọn được nêu trong dự thảo. Vì Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành không quy định về thủ tục rút gọn. Do đó, dự thảo luật không nên quy định nội dung này và cũng không thể giao TAND Tối cao hướng dẫn về thủ tục rút gọn.

THÀNH VĂN