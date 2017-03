Dự thảo Luật Giá: Nên trả giá cả về thị trường

Các căn cứ định giá - Giá thành toàn bộ thực tế gắn với chất lượng của hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm cần định giá. - Quan hệ cung cầu của hàng hóa, dịch vụ và sức mua. - Giá thị trường trong nước, thế giới và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. - Mức lợi nhuận dự kiến phù hợp với mặt bằng giá thị trường. (Dự án Luật Giá) Nhà nước can thiệp mà giá vẫn tăng Đối với giá thuốc, giá sữa… việc can thiệp nhà nước bằng các biện pháp hành chính trong thời gian qua không mang lại hiệu quả. Giá vẫn tăng, cơ quan quản lý giá không ngăn chặn được việc làm giá của các nhà phân phối. Để giải quyết được xu thế tăng giá, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người sản xuất, phân phối trong nước chứ không chỉ bằng chính sách tăng thuế nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối cần được cải thiện để hàng hóa đến tay người tiêu dùng mới có mức giá hợp lý. Đồng thời, Nhà nước cần tránh sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà PHẠM THÚY HẠNH, Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ