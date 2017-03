Dự thảo nghị định mới về xử phạt ANTT: Giữ nguyên nhiều mức phạt

Thông tin Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (gọi tắt là nghị định xử phạt an ninh trật tự) tiếp tục được dư luận quan tâm. Nhiều người chưa rõ nghị định mới có quy định thêm nhiều hành vi vi phạm mới, mức phạt tiền có tăng lên nhiều lần hay không...?

Hiện tại, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (như vi phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, giữ gìn vệ sinh chung, vi phạm nếp sống văn minh...) bị xử phạt theo Nghị định 73/2010. Đối với các vi phạm tệ nạn xã hội thì xử phạt theo Nghị định 178/2004; các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt theo Nghị định 52/2012. Riêng các vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình thì xử phạt theo Nghị định 110/2009. Ngày 1-7 tới đây, khi Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính hết hiệu lực và Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thì bốn nghị định nêu trên sẽ không còn phù hợp. Vì lẽ này, theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Công an đã soạn thảo một nghị định chung tích hợp tất cả hành vi trong bốn nghị định để khớp với luật mới và để mọi người dễ thực hiện.

Theo dự thảo, hành vi có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu nơi công cộng sẽ bị phạt đến 200.000 đồng. Ảnh: HTD

Theo dự thảo nghị định mới (lần ba), nhiều hành vi được giữ nguyên mức phạt tiền, một số hành vi bị phạt cao hơn nhưng mức tăng không lớn. Mức tiền phạt tối đa đối với cá nhân là 30 triệu đồng (đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình); là 40 triệu đồng (đối với các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội); là 50 triệu đồng (đối với cá nhân có hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy). Mức tiền phạt tối đa đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.

Đáng lưu ý là mỗi chức danh xử phạt sẽ có nhiều mức phạt tối đa khác nhau, tùy thuộc vào từng nhóm hành vi vi phạm. Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đến 4 triệu đồng đối với lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 5 triệu đồng đối với lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Tương ứng trong các lĩnh vực, chủ tịch UBND cấp huyện được phạt tiền đến 15 triệu đồng, 20 triệu đồng, 25 triệu đồng. chủ tịch UBND cấp tỉnh được phạt tiền đến 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, 50 triệu đồng.

So sánh mức phạt tiền một số hành vi

(đơn vị: đồng)

Thế nào là mua, bán dâm đồi trụy? So với hành vi mua, bán dâm thông thường thì mức phạt tiền đối với hành vi mua, bán dâm có tính chất đồi trụy cao gấp nhiều lần. Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 178/2004 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm), đồi trụy là “sự thể hiện bằng hành động, bằng hình ảnh, bằng âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc”. Trên thực tế, có thể hiểu đó là hành vi của những người mua, bán dâm tham gia những buổi biểu diễn, trình diễn, tổ chức chiếu phim sex… Hành vi của họ không chỉ dừng ở nhu cầu mua, bán dâm. Tại TP.HCM, từ trước đến nay, các cơ quan chức năng chỉ phát hiện, xử phạt những trường hợp mua, bán dâm nhiều người cùng một lúc. Riêng việc mua, bán dâm có tính chất đồi trụy thì TP chưa phát hiện được trường hợp nào. Ông LÊ VĂN QUÝ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM T.MẬN ghi Xử phạt không lập biên bản Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Riêng trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản. (Theo Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính)

NHÓM PV