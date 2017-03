Đưa 31 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Lào về nước

Trong đợt 2 này, hai nước đã tìm kiếm, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tổng cộng qua hai đợt cất bốc trong mùa khô năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, hai bên đã cất bốc được 88 hài cốt.



Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, cùng Ban Công tác đặc biệt các tỉnh của Lào đọc diễn văn ghi công các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trước đây.



Dự kiến sáng 25-4, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đón nhận và an táng 31 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An).



ĐẮC LAM