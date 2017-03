Đưa 38 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về các tỉnh phía Bắc

(PL)- Ngày 9-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An), Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tiễn đưa 38 hài cốt liệt sĩ đã xác định được họ tên và quê quán về 15 tỉnh, thành phía Bắc an táng theo nguyện vọng của thân nhân.

Số hài cốt liệt sĩ trên là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Gần 30 năm qua, các đội quy tập thuộc Quân khu 4 đã quy tập được gần 24.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn chín tỉnh nước Lào đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, tổ chức bàn giao 1.858 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên và quê quán về 34 tỉnh, thành quê hương của các liệt sĩ. ĐẮC LAM