Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và làm hết sức mình để phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài với Trung Quốc, theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Thủ tướng hy vọng hai bên phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư và đặc biệt là việc thực hiện những biện pháp quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này để đưa mối quan hệ hai nước thực sự trở thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Cùng ngày tại Bắc Kinh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Malta Lawrence Gonzi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ngày 23-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu 11 (AEBF 11).

Phát biểu trước hơn 400 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hiện Trung Quốc là bạn hàng thương mại số 1 của Việt Nam. Năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 16 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2008 đạt 16 tỷ USD và dự kiến cả năm nay sẽ đạt 21 tỷ USD. Trung Quốc có trên 600 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn trên 2 tỷ USD...

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước. Thủ tướng nêu rõ trong chuyến thăm lần này, đoàn Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo Trung Quốc trao đổi một số biện pháp nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó đặt trọng tâm ưu tiên vào lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ USD vào năm 2010.

Trên tinh thần này, Thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp của Trung Quốc có thể hoàn toàn yên tâm làm ăn tại Việt Nam và cần tận dụng điều kiện hết sức thuận lợi hiện nay để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi một dự án được triển khai là chiếc cầu nối hữu nghị thiết thực giữa hai nước.

Ngay sau diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa hai nước, gồm Thỏa thuận khung hợp tác giữa Tập đoàn Chiêu Thương (Trung Quốc) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thỏa thuận ghi nhớ về thăm dò than ở khu vực đồng bằng sông Hồng giữa Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Than quốc gia (CNACG) và Công ty Liên doanh Bantry Bay Asia LLC; Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinaline) với Tập đoàn Chiêu Thương và Thỏa thuận nguyên tắc liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu sạch tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Tập đoàn Xinao...

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu 11 (AEBF 11) với sự tham dự của trên 800 doanh nghiệp của 2 châu lục, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và tán thành chủ đề của diễn đàn năm nay là “Nắm bắt xu thế, thời điểm hành động và quan hệ đối tác công-tư”. Thủ tướng cho rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn để chúng ta thảo luận vấn đề này, khi mà các thách thức toàn cầu đòi hỏi phải có sự chung sức của tất cả chúng ta, nhất là sự cần thiết phải huy động mọi nguồn lực, dù công hay tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhận thức rõ tầm quan trọng này, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với nhiều chính sách như đa dạng hóa hình thức sở hữu; thực hiện cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử; khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án sử dụng nhiều lao động, dự án công nghệ cao và đầu tư vào giáo dục, y tế, thể thao, du lịch...

Thủ tướng cho biết, sau 2 năm là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2008, Việt Nam thu hút trên 57 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007.