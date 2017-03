Đưa thùng phiếu bầu cử sớm trên biển vào đất liền

Sáng 20-5, sau 21 ngày làm công tác bầu cử sớm cho chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, ngư dân và người lao động ở 17 điểm bầu cử từ bãi cạn Ba Kè (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tới Cà Mau, tàu HQ-935 đã mang thùng phiếu bầu cử cặp cảng Hải đội 811 (phường 12, TP Vũng Tàu).

Thượng tá Lê Đình Việt, Phó Chính ủy đoàn M71, Trưởng đoàn bầu cử, cho biết: Các thành viên trong đoàn bầu cử làm việc khẩn trương, đúng nguyên tắc. Kết quả là 100% chiến sĩ của 15 nhà giàn DK1, 29 tàu trực, 13 ghe cá của ngư dân, công nhân ở Mỏ Rồng và mỏ Đại Hùng đã đi bầu cử. Hòm phiếu niêm phong sẽ được chuyển về cơ quan bảo mật của đoàn M71 lưu giữ.

Một số xã vùng cao của Kon Tum, Bình Định đi bầu cử sớm một ngày. Hôm nay (21-5), hơn 17.400 cử tri của 12 xã vùng cao thuộc bốn huyện Kon Plông, Măng Bút, Sa Thầy, Đắk Glei sẽ bầu cử sớm một ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Cùng ngày, 16 khu vực vùng sâu ở các huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh của tỉnh Bình Định cũng tiến hành bầu cử.

Một gia đình ở Bình Thuận có đến ba người ứng cử HĐND các cấp. Ông Nguyễn Anh Hùng - Trưởng khu phố 7, phường Phú Thủy (Phan Thiết) ứng cử HĐND phường Phú Thủy, con trai ông Hùng ứng cử HĐND TP Phan Thiết, còn con dâu ứng cử HĐND xã Phong Nẫm.

Chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian bầu cử. Ngày 18-5, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có văn bản khẩn đề nghị lực lượng bộ đội, công an, Sở GTVT, thanh niên xung phong, Thành đoàn, các địa phương rà soát kế hoạch, lực lượng, phương tiện để chi viện cho các địa phương khi có sự cố thiên tai để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự... trong hai ngày 21 và 22-5.

