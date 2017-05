Dựa vào dân để phá án

Sáng ngày 30-9, Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị tuyên dương những điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sau ba năm phát động (2007-2009) đã xuất hiện những tập thể, cá nhân chiến đấu dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh phòng chống tội phạm và nêu gương cần, kiệm, liêm, chính trong công việc.

Từ gia đình truy thủ phạm

Nhiều vụ trọng án xảy ra tại Tiền Giang được khám phá nhanh chóng. Tuy nhiên, người dân không thể biết hết những khó khăn mà các trinh sát, điều tra viên gặp phải trong quá trình phá án.

Chiều 17-8, nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại An Hữu (Cái Bè), đại úy Hai cùng đồng đội có mặt tại hiện trường nhưng đối tượng gây án đã biến mất. Trước đó, một người đi đường thấy chém nhau nhảy vào can ngăn đã bị chúng đâm chết.

Qua rà soát, anh Hai cùng đồng đội lần ra Võ Văn Vũ, Võ Thanh Thiện và Trần Văn Hồ (cùng ngụ xã Hòa Hưng, Cái Bè) là nghi can. Khi xác định được Vũ là người cầm đầu, anh Hai tìm cách tiếp cận gia đình. Qua đó anh biết Vũ đang trốn tại TP.HCM, anh bèn thuyết phục mẹ Vũ.

Sau đó, mẹ Vũ nhờ người nhắn tin là trên đường mang tiền lên cho Vũ thì bị tai nạn giao thông và đang nằm ở Bệnh viện Triều An. Vũ điều đàn em đến thăm dò từ số điện thoại tổng đài của bệnh viện. Lập tức, trinh sát bám sát đàn em Vũ để tìm bắt giữ được Vũ về quy án.

Nhắc lại vụ án này, đại úy Hai cho rằng nhờ thông tin người dân cung cấp và tin tưởng vào sự hợp tác của gia đình đối tượng nên vụ án được nhanh chóng khám phá.

Nhắc đến chuyện phá án ma túy, trung úy Nguyễn Duy Minh - trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết trong một lần bắt kẻ mua bán ma túy đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, với quyết tâm phá án, chính trung úy Minh xông vào khống chế, vật lộn với đối tượng để bắt giữ. “Sau khi bắt xong, tôi mới cảm thấy ớn nhưng biết sao được, nhiệm vụ mà...”.

Thương cho cây lúa của dân

Trung tá Nguyễn Huỳnh Hùng, cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, kể lại : Năm 2007, thấy mấy chục hecta bắp của bà con ở huyện Chợ Gạo trồng nhưng không ra trái. Qua tìm hiểu, được biết bà con ở đây đều dùng giống bắp của một công ty đóng tại địa phương nhưng loại giống này nằm ngoài danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong khi đó, lãnh đạo công ty này cho rằng nguyên nhân do thời tiết bất lợi chứ không phải do giống bắp công ty cung cấp.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ xác định nguyên nhân là do giống, trung tá Hùng tham mưu cho UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tại Tiền Giang buộc công ty bồi thường 1,4 tỷ đồng cho nông dân.

Đầu năm nay, từ nguồn tin người dân ở huyện Tân Phước bị cháy hàng loạt hecta lúa. Anh Hùng âm thầm xuống tận nơi và được biết các khổ chủ đều dùng thuốc trị khô vàng lúa Jingangmeisu 3SL. Ban đầu, phía công ty quả quyết thuốc đạt chất lượng, không gây hại cho lúa. Bằng nghiệp vụ của mình, trung tá Hùng đã chứng minh thuốc quá đát đã gây ra bệnh cho lúa. Trước những bằng chứng đó, công ty phải chi ra 400 triệu đồng bồi thường cho dân.

Với những thành tích và chiến công trong ba năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã được Đảng và nhà nước tặng năm Huân chương Chiến công các hạng. Bảy tập thể và 35 cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen. Hàng trăm lượt đơn vị, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ và bằng khen.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ mỗi ngày hãy làm một điều tốt cho người dân và hãy quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc. Cần nhân rộng những tấm gương điển hình để thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”...