Đừng biến hộ khẩu thành giấy phép

Đi học, khám bệnh, xin việc, điện, nước… đều phải phụ thuộc vào hộ khẩu. Chính tình trạng này đã biến sổ hộ khẩu thành một loại giấy phép để làm khó dễ nhau. Tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Cư trú (LCT) sửa đổi vào chiều 24-5, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã lên tiếng về thực trạng này và đề nghị sửa LCT phải làm sao đừng biến hộ khẩu thành một dạng giấy phép như hiện nay.

“Giấy phép” cư trú

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng sửa LCT là nhằm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân và trách nhiệm của Nhà nước là bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền tự do đó một cách thuận lợi. Do đó, sửa luật để làm sao ít thủ tục, không rườm rà. “Tôi thấy luật hiện nay còn nhiều quy định thủ tục rườm rà. Tôi đi nhiều nước không đâu rườm rà như ta. Chúng ta chọn cách thủ công, ghi chép, hành người dân chạy lên chạy xuống khai báo. Ở nước ngoài người ta có phải khai báo nhiều như vậy đâu mà khi vi phạm gì người ta đều biết. Còn ở ta cái gì cũng đăng ký, cũng khai báo nhưng kẻ gian dối thì vẫn qua mặt còn người chân thật thì hở tí lại bị phạt. Tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Công an cố gắng nghiên cứu lại cách quản lý cư trú chứ như hiện nay phiền toái cho dân lắm!” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

ĐBQH Lê Đông Phong: “Đăng ký cư trú là một biện pháp quản lý, đừng biến nó thành một dạng giấy phép”. Ảnh: T.HẰNG

Là người trong ngành hiểu rõ về việc quản lý cư trú hiện nay, ĐB Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ: “Đăng ký cư trú là một biện pháp quản lý, đừng biến nó thành một dạng giấy phép. Đừng để hộ khẩu lạm dụng, nhập trường cũng hộ khẩu, điện, nước… cũng hộ khẩu. Chính điều này đã biến hộ khẩu tự nhiên thành một thứ giấy phép gây phiền hà cho người dân và tạo nghịch lý bắt tay ăn gian, chạy chọt với nhau để được vào trường này, lớp kia”.

“Tại sao phải xem hộ khẩu như một loại giấy phép như vậy trong khi nó chỉ là một giấy tờ đăng ký? Trên thế giới không có nước nào quản lý cư trú như vậy” - ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) nói.

Để cho địa phương chủ động

Quy định về thời hạn đăng ký tạm trú phải hai năm trở lên mới được nhập hộ khẩu vào TP trực thuộc trung ương cũng nhận được khá nhiều ý kiến thảo luận. ĐB Đỗ Kim Tuyến (Hà Nội) cho rằng việc sửa đổi điều kiện tạm trú trong nội thành tăng từ một năm lên hai năm không phải là hạn chế quyền tự do cư trú, gây khó khăn cho dân mà để giải bài toán giãn dân, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tốt hơn vì chính lợi ích cư dân đô thị.

Nhiều ĐB bày tỏ băn khoăn về tính khả thi xung quanh những điều khoản: Cấm “cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để trục lợi”; “chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ… phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND TP và có xác nhận của chính quyền địa phương về điều kiện diện tích bình quân”. Theo ĐB Tuyến, rất khó chứng minh một chủ nhà cho người khác nhập vào là để trục lợi, mặc dù thực tế có hộ diện tích rất bé nhưng vẫn cho nhiều người đăng ký vào. Về điều kiện chính quyền địa phương phải xác nhận “đảm bảo diện tích bình quân” cũng sẽ khó thực hiện vì không lẽ chủ tịch phường phải xuống xác minh nhà, diện tích, số người…?

“Tôi đề nghị luật không nên quy định quá sâu. Vấn đề cư trú ở các TP lớn nên giao cho HĐND có thẩm quyền quản lý cụ thể. Tránh như trường hợp của TP Đà Nẵng vừa rồi ra quy định nào vướng quy định nấy. Luật cũng không nên gắn bố trí dân cư với hộ khẩu. Nhiều nước họ điều chỉnh việc cư trú ở các trung tâm TP bằng các loại phí như nhà, đất, phí môi trường rất cao. Ai đáp ứng được thì ở còn không thì ở nơi khác chứ họ không cấm” - ĐB Trần Du Lịch cho hay.

THU HẰNG - BÌNH MINH