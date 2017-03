Dùng công luận giám sát cải cách hành chính

Cài cắm thủ tục “hành dân” vào luật?

“Tại sao giấy đỏ, giấy hồng kéo dài 15 năm, Quốc hội 2-3 lần bắt “một giấy” đến bây giờ mới thực hiện, trách nhiệm người đứng đầu ở đâu? Không ai thống kê 15 năm, doanh nghiệp, người dân khổ thế nào. Tôi nhớ một lần ra Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân mới nói giấy hồng do Luật Nhà ở quy định. Chủ tịch Nguyễn Văn An mới phê bình lại rằng “Luật nhà ở là do anh đề xuất để trình Quốc hội, tại sao anh thấy bất hợp lý mà vẫn trình?”. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân không trả lời được.”

Ông Vũ Quốc Tuấn,

nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng