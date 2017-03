Đừng để dân “nhồi máu cơ tim” lần hai

Nợ công, ngưỡng an toàn là bao nhiêu? Theo ĐB Trần Văn Hằng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trung ương họp lần trước thì được báo cáo ngưỡng an toàn của nợ công là 40% GDP. Đến giờ thực nợ lên 56% thì lại nói 60% vẫn an toàn. “Tiêu chí 60% GDP là do IMF đưa ra nhưng với Việt Nam mức nào là phù hợp? Thực tế, nợ công những năm qua tăng liên tục, 4%-5%/năm. Với tốc độ này thì chỉ hai năm nữa là vượt ngưỡng 60%. Cũng về nợ công, người nói đã tới hạn, cần kiểm soát; ý kiến khác lại thấy vẫn thừa sức vay tiếp… Để chấm dứt tranh cãi, xem ra Chính phủ cần trình QH chiến lược dài hạn với mức vay, khả năng trả nợ từng giai đoạn rõ ràng. Cái này QH phải nắm” - ĐB Vũ Viết Ngoạn đề nghị.