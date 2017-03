Đừng ‘đẻ’ thêm thủ tục rồi loay hoay cắt giảm

Ông Phan Vinh Quang (đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID) cho biết như thế tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục và cắt giảm gánh nặng hành chính năm 2015, do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 28-10.

Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì VN đã sụt hạng từ vị trí 58/134 quốc gia (năm 2008) xuống vị trí 116/144 (năm 2013). Môi trường thể chế đứng thứ 92/144 quốc gia. Theo ông Quang, trong những năm gần đây, VN ban hành các quy định và thủ tục hành chính mới đã làm gia tăng gánh nặng tuân thủ đối với doanh nghiệp và người dân.

Ví dụ cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Dòng (Chủ tịch Hiệp hội In VN) than phiền Nghị định 60/2014 đặt thêm nhiều thủ tục gây khó cho ngành in, kéo lùi 30 năm quy định quản lý về in ấn, đi ngược lại tiến trình cải cách hành chính. Theo ông Dòng, trước nay không hề có những thủ tục này, vậy mà sắp tới khi nghị định có hiệu lực thì các doanh nghiệp in phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in, xin giấy phép xuất khẩu từng đơn hàng in, còn giám đốc cơ sở in phải tốt nghiệp cao đẳng ngành in… “Chúng tôi rất mừng khi nhóm thủ tục hành chính và các quy định liên quan về ngành in được đưa vào dự thảo kế hoạch đơn giản thủ tục, cắt giảm gánh nặng hành chính trong năm 2015. Mong các cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi quy định chứ đừng lấy ý kiến rồi để đó” - ông Dòng cho rằng: “Đừng đặt thêm thủ tục rồi phải cải cách cắt giảm”.

Cục trưởng Ngô Hải Phan (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp) đánh giá sức ép kế hoạch trên đặt ra rất lớn nhưng vẫn phải nỗ lực thực hiện để đáp ứng đòi hỏi phát triển, không níu kéo những gì có lợi cho quản lý mà khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm kế hoạch tập trung đơn giản thủ tục và cắt giảm gánh nặng hành chính đối với 18 nhóm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; lý lịch tư pháp; yêu cầu công chứng, chứng thực; khám, chữa bệnh cho dân…

BÌNH MINH