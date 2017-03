Đừng để tiền dân đổ sông đổ biển

Chỉ phê bình, kiểm điểm thì không xong Nhiều ĐB băn khoăn là lãng phí, tiêu cực là thế nhưng từ năm 2006 đến nay không có một tổ chức, cá nhân người đứng đầu nào phải chịu trách nhiệm, ngược lại còn được bố trí thêm vốn TPCP để xử lý những sai sót trên. “Lỗi này là do cơ chế phân bổ vốn TPCP thiếu minh bạch, khi không có tiêu chí phân bổ, sắp xếp thứ tự ưu tiên cụ thể dẫn đến tình trạng xin-cho dự án diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, các cơ quan đầu mối quản lý nguồn vốn ở các bộ, ngành và không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, thậm chí còn dung túng cho những yếu kém bằng các chủ trương cho tăng tổng mức đầu tư, tăng danh mục dự án. Nguồn vốn TPCP đã bị lợi dụng, bị lợi ích cục bộ địa phương, lợi ích nhóm chi phối làm cho lệch lạc so với mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực phát sinh” - ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) phân tích nguyên nhân. ĐB Văn Đương (TP.HCM) kiến nghị: “Thất thoát nhiều tỉ đồng thì không thể chỉ phê bình, kiểm điểm. Nếu chưa rõ tội tham ô, tham nhũng thì cũng phải truy cứu trách nhiệm hình sự tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. _____________________________________ Tăng vốn nhiều quá, tôi không hiểu được Việc tổng mức đầu tư của các dự án có trong danh mục vốn TPCP được điều chỉnh tăng từ 409.000 tỉ đồng lên con số gần 685.000 tỉ đồng là “khủng khiếp”. Trong đó, lĩnh vực thủy lợi đứng đầu với mức điều chỉnh vốn tăng đến 110%, giao thông 70%, y tế 37% và cuối cùng lĩnh vực duy nhất không tăng là giáo dục đào tạo. Theo giải thích thì việc điều chỉnh tăng mức đầu tư cho dự án vì lý do phải xử lý kỹ thuật thông thường của một số công trình. Nhưng tôi không thể hiểu được thế nào là xử lý kỹ thuật thông thường mà lại tăng kinh phí đến mức khủng khiếp như vậy. Có thể điểm danh hàng loạt những công trình “khủng khiếp” về tăng nguồn vốn đầu tư như: Dự án cải tạo khu vực sông Tích (Hà Nội) tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt chỉ có 831 tỉ đồng, đến năm 2011 thi công tăng mức đầu tư lên 6.914 tỉ đồng. Hay dự án nâng cấp đê hữu sông Hồng, sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông Bái Đính đi Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình, tổng mức đầu tư ban đầu chỉ có 1.650 tỉ đồng nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên 3.806 tỉ đồng, tức là tăng gấp 2,3 lần. ĐB LÊ VĂN HỌC (Lâm Đồng) Ba nguyên nhân tăng VĐT Từ năm 2003 tới nay, Bộ NN&PTNT được giao thực hiện 98 công trình, tính đến 2012 đã được bố trí gần 22.000 tỉ đồng, đã giải ngân 95%, hoàn thành 50 dự án. Trong các dự án được giao thì tổng mức đầu tư đã tăng thêm 19.400 tỉ đồng so với duyệt ban đầu. Tình trạng trên có ba nguyên nhân. Thứ nhất, do chính sách, giá vật tư giai đoạn 2000-2011 thay đổi làm tăng 48% chi phí (ví dụ lương tăng 5,8 lần) trong khi nhiều dự án đã duyệt giá từ năm 2000. Thứ hai, phải bổ sung tiểu dự án thành phần để đầu tư đồng bộ hệ thống, phát huy hiệu quả (ước tính làm tăng 38% vốn đầu tư). Điển hình như công trình Cửa Đạt ở Thanh Hóa năm 2001 duyệt công trình hồ chứa nước đầu mối 2.680 tỉ đồng nhưng đến năm 2010 điều chỉnh VĐT tăng lên đến 4.840 tỉ đồng. Vì làm xong hồ thì cần bổ sung 2.400 tỉ đồng nữa để làm hệ thống kênh mương mới phát huy được hiệu quả. Thứ ba, do thay đổi giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn chất lượng (làm tăng thêm 14% VĐT). Điển hình như công trình Cửa Đại (hồ chứa 700 triệu m3) ở thượng lưu TP Huế. Khi thi công do điều kiện địa chất quá phức tạp nên phải thay đổi giải pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT CAO ĐỨC PHÁT