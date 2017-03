Dừng dự án bauxite hay không là chuyện lớn, cần lắng nghe

Đại biểuNguyễn Đình Xuân(Tây Ninh): Nếu động đất cấp 8, cấp 9 thì sao? Sau sự cố bùn đỏ ở Hungary, QH nên quan tâm và nên yêu cầu Chính phủ có báo cáo cụ thể, chi tiết. Cá nhân tôi đề nghị các cơ quan hữu quan cung cấp thêm tài liệu cho ĐBQH và có những giải trình về những điều mà cử tri quan tâm, đặt ra. Đồng thời, về những điều cử tri quan tâm, chúng ta phải công khai, lắng nghe nhiều chiều. Chúng ta cần phải xem xét vấn đề thận trọng, nhất là những biện pháp an toàn, biện pháp dự phòng nếu có sự cố xảy ra để làm sao thiệt hại nếu có là thấp nhất. Ví dụ, dự án chịu được động đất cấp 7 nhưng nếu là cấp 8-9 thì sao. Trong trường hợp đấy phải dự đoán được tình hình như thế nào và chúng ta đối phó thế nào. Tất cả điều đó phải được tính toán. Tất nhiên, tôi biết họ đã có đánh giá tác động môi trường của dự án nhưng đánh giá ấy có được công bố cho mọi người biết và có phải bổ sung gì không? Đại biểuDương Trung Quốc (Đồng Nai): Chính phủ phải chủ động thông tin Tôi rất muốn ở diễn đàn QH kỳ này, chương trình QH kỳ này nên đề cập tới. Tôi sẽ chất vấn vấn đề bauxite tại hội trường. Vì tôi nghĩ rằng vấn đề bauxite là vấn đề khoa học và giữa lý thuyết và thực tế luôn luôn có khoảng cách. Ví dụ, Chính phủ đang đầu tư tiền để khai thác than, thăm dò than dưới đồng bằng. Đương nhiên việc thăm dò cứ làm nhưng phương thức tổ chức một dự án lớn tôi nghĩ cần phải xem lại. Chính dự án bauxite là một bài học để chúng ta có thể có được những quy trình làm dân chủ nhất, hiệu quả nhất và trách nhiệm cao nhất. Kể cả về phía Chính phủ, phía QH và phía người dân. Người dân cũng phải có trách nhiệm về việc này. Ngoài ra, tôi cho rằng để tạo sự đồng thuận cao thì Chính phủ phải chủ động cung cấp thông tin chứ không phải cứ dư luận lên tiếng mới ứng phó. Chính phủ có đề cập tới vấn đề “nóng” mới thể hiện sự tôn trọng đối với người dân.