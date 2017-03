Đừng trốn vào tập thể để phủi trách nhiệm

Ủng hộ ĐBQH dùng hình ảnh, clip để chất vấn Theo Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, câu hỏi của các ĐBQH có thể kết hợp với việc trình chiếu hình ảnh, đoạn clip do ĐBQH hoặc PV ghi hình cung cấp. “Đây là vấn đề mà HĐND một số tỉnh, thành đã làm. Tôi hoan nghênh và hy vọng tới đây QH sẽ vận dụng cho phép các ĐBQH trưng các hình ảnh, clip chứng minh cho điều mình nói để truy trách nhiệm đến cùng khi tiến hành chất vấn” - Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho hay. Cùng quan điểm này, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH, cho hay bà hoàn toàn ủng hộ việc cho phép các ĐBQH sử dụng hình ảnh, clip để chất vấn các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành để tránh tình trạng đôi co không ai phục ai. Bà Nga nói bà cũng đã từng đưa ra ví dụ về một đồng tiền xu bị rỉ sét để chứng minh cho việc không nhất thiết phải làm ra đồng tiền này. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp QH, dẫn chứng ĐB Danh Út (Kiên Giang) đã từng phải đôi co với nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng về việc không khớp nối cầu cho người dân. Chỉ đến khi ĐB Út đưa ảnh ra thì ông Dũng mới phục và vào xử lý ngay.