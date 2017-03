Đường An Dương Vương lúc nào cũng ngập

Đó là than phiền của nhiều đại biểu tại hội nghị tham vấn nhân dân phường An Lạc (quận Bình Tân) về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị do Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP tổ chức sáng 13-10.

Ông Phạm Văn Tranh (khu phố 1) phản ánh, mỗi khi trời mưa là công trình xây dựng khu y tế kỹ thuật cao lại “tranh thủ” xả nước thẳng xuống khu dân cư và đường Kinh Dương Vương. Ông Tranh kiến nghị TP xem lại hệ thống thoát nước và sớm nâng cấp đường Kinh Dương Vương nhằm chấm dứt tình trạng ngập nước tại đây.

Ông Đinh Văn Ngụ (khu phố 4) mang đến hội nghị hai tấm ảnh chụp cảnh ngập nước trên đường An Dương Vương. Theo ông, do không có hệ thống cống hoàn chỉnh nên đường này lúc nào cũng ngập, kể cả khi trời nắng. “Trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông vì nước ngập. Tội nhất là nhiều học sinh đang đi học phải quay về nhà thay đồ vì bị té bẩn áo quần” - ông Ngụ nói.

Trả lời thắc mắc của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Văn Mười cho biết: Dự án đường An Dương Vương (chủ đầu tư là Khu quản lý giao thông số 1 - Sở Giao thông Vận tải) trải dài qua nhiều phường, quận đã vận động người dân hiến đất làm đường nhưng chưa được sự đồng thuận. Hiện nay dự án này vẫn chưa được duyệt và chủ đầu tư đang tiếp tục khảo sát.

Còn dự án đường Hồ Học Lãm giờ đổi thành đường vành đai ngoài của TP và vẫn đang trong quá trình khảo sát, không rõ mặt đường sẽ mở rộng lên 60 m hay 80 m. Riêng tuyến đường Kinh Dương Vương, quận đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm khắc phục tình trạng ngập nước nhưng vẫn chưa được hồi âm.