Đường đứt khúc chín đoạn của Trung Quốc làm các nước nghi ngại

Trong ngày làm việc thứ nhất, các học giả trao đổi về tầm quan trọng của biển Đông trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực đang có nhiều thay đổi.

PGS-TS Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhận định: Trong suốt một năm qua, tình hình biển Đông thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế. Về cơ bản, tình thế hòa bình-ổn định vẫn được duy trì ở biển Đông mặc dù những va chạm ở quy mô nhỏ đã xảy ra khiến tình hình thêm căng thẳng, phức tạp. Biển Đông nằm ở vị trí trọng yếu, nơi rất nhiều tàu thuyền quốc tế qua lại. Do đó, bất kỳ một gián đoạn nào trên tuyến hàng hải này đều có thể gây bất ổn kinh tế-chính trị của cả khu vực và toàn cầu. Vì vậy, đảm bảo an ninh cũng như sự tự do qua lại ở biển Đông là trách nhiệm của tất cả quốc gia sử dụng biển Đông cả trong lẫn ngoài khu vực.

Tại hội thảo, tướng Vinod Saighal (Ấn Độ) quan ngại tình hình khu vực có thể có nhiều biến động khi các nước lớn bắt đầu thay đổi chính sách đối với khu vực. Ông đưa ra một số giả thuyết giải thích cho việc thay đổi cách tiếp cận của Trung Quốc đối với biển Đông, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng và ngày càng tự tin bảo vệ quyết liệt lợi ích của mình. Tướng Vinod Saighal cho rằng động thái này của Trung Quốc đã tác động đến quá trình xây dựng lòng tin trong khu vực.

Về việc Trung Quốc chính thức đưa ra đường đứt khúc chín đoạn, học giả Daniel Schaeffer (Pháp) cho rằng đó là một phát triển đáng chú ý nhất tại khu vực trong hai năm qua. Theo ông, Trung Quốc nên công khai và làm rõ yêu sách của mình, đối thoại với các nước trong khu vực về các khác biệt nảy sinh. Nếu đối thoại không có kết quả, nên đưa tranh chấp ra Tòa án Luật Biển hoặc Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết. Nguyên Đại sứ Hjala (Indonesia) cũng yêu cầu Trung Quốc nên công khai và làm rõ yêu sách của mình tại biển Đông để các nước khác biết Trung Quốc muốn hợp tác cùng phát triển ở vùng biển nào, hợp tác cái gì, cùng ai và theo cơ chế nào.

Tương tự, học giả Bronson Percival (Mỹ) cho rằng đường đứt khúc chín đoạn và đòi hỏi đưa biển Đông vào lợi ích cốt lõi của Trung Quốc đã làm tăng nghi ngại của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, theo ông, Mỹ sẽ không nhượng bộ Trung Quốc do biển Đông liên quan tới nguyên tắc cơ bản là tự do hàng hải.

GS Su Hao (Trung Quốc) cho hay, về “lợi ích cốt lõi” ở biển Đông, chưa bao giờ Trung Quốc sử dụng thuật ngữ đó trong các tài liệu chính thức. Về đường đứt khúc chín đoạn, GS Su Hao cho rằng Trung Quốc quan niệm vùng nước bên trong đường đứt khúc là vùng nước lịch sử và thời gian qua Trung Quốc không đe dọa ai, chỉ phản ứng trước các diễn biến mới ở khu vực...

Hôm nay (12-11), hội thảo tiếp tục thảo luận về kinh nghiệm và bài học từ các hoạt động hợp tác ở biển Đông và các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm củng cố hòa bình, ổn định ở biển Đông.

