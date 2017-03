Đường Hồ Chí Minh-Trường Sơn: Kỳ tích của dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh Sáng 12-5, tại di tích lịch sử cột mốc Km 0 (thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), điểm khởi đầu của đường Hồ Chí Minh huyền thoại, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: “Đường Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng của truyền thống kiên cường, bất khuất của các lực lượng bộ đội Trường Sơn khí phách anh hùng, của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam... Đảng, nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất và sự phồn vinh của tổ quốc. Nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay, của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phải quyết tâm giữ vững thành quả, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Dịp này, Nhà xuất bản Nghệ An ra mắt cuốn sách Ký ức đường Trường Sơn do Nhà xuất bản Nghệ An, Ban liên lạc Đoàn 559 - bộ đội Trường Sơn TP Vinh và vùng phụ cận phối hợp xuất bản. Cùng với tập hồi ký Trường Sơn - một thời như thế, đây là tập sách góp thêm tư liệu phong phú về con đường Trường Sơn. ĐẮC LAM