Dứt khoát bảo vệ toàn vẹn giang sơn đất nước

Tránh bỏ tất cả vào chung một giỏ Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, hiện Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. “Trong năm 2013, chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, còn nhập khẩu chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch nhập khẩu” - Bộ trưởng Hoàng cung cấp số liệu. “Các số liệu chính thức cho thấy kinh tế nước ta đang lệ thuộc nặng nề vào nước láng giềng phương Bắc cả về nguyên liệu và vật tư phụ trợ cho sản xuất công nghiệp cũng như về thị trường tiêu thụ nông sản. Lệ thuộc về kinh tế như vậy thì khó tránh khỏi các lệ thuộc khác, dễ gây bất lợi trong mọi tranh chấp xung đột chủ quyền ở hiện tại và tương lai gần hay xa”. ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) bày tỏ lo lắng và đề nghị nên có kế sách để thoát khỏi sự lệ thuộc và phải khởi động ngay trong năm 2014 này. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho hay các hiệp định thương mại tự do (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU) không chỉ mở ra các cơ hội phát triển mà còn là cơ hội để Việt Nam giảm bớt và thoát khỏi tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. “Chúng ta chưa có được một nền công nghiệp chế biến phát triển và chưa biết cách nào để vượt qua khoảng cách xa xôi, bảo quản dài ngày… Vì vậy, phải đầu tư đủ mức cho các chuỗi giá trị nông sản, các cụm nông nghiệp và thông qua các hiệp định thương mại tự do để tiếp tục đa dạng hóa “đầu ra” cho các sản phẩm. Đây chính là giải pháp tìm ra lối ra cho nền kinh tế để tránh tình trạng lệ thuộc, bỏ tất cả vào chung một giỏ như hiện nay” - ông Lộc nhấn mạnh. TS Trần Du Lịch đề nghị Chính phủ chuẩn bị hai nghị quyết về giải pháp tái cấu trúc nông nghiệp, trong đó cả vấn đề ngư nghiệp và nghị quyết công nghiệp hỗ trợ để trình trong kỳ họp QH tới. Mục đích là thúc đẩy và tái cấu trúc cho được nguồn nguyên liệu vật tư để thực hiện chính sách chuyển từ gia công sang sản xuất. Gói 10.000 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ Thủ tướng và Chính phủ đã có chủ trương dành một nguồn vốn đủ lớn để hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu hiện có, tăng công suất và độ chắc chắn an toàn của tàu, đảm bảo đánh bắt xa bờ, nâng cao năng suất đánh bắt, đồng thời thực hiện chủ quyền của đất nước trên biển Đông. NHNN cùng các ngân hàng thương mại sẽ dành ra một nguồn vốn khoảng 10.000 tỉ đồng, lãi suất cho ngư dân vay tầm 5% nhưng Chính phủ sẽ hỗ trợ 2% nên ngư dân chỉ phải trả 3%. Chính quyền địa phương các cấp, từ nguồn ngân sách của mình có thể sẽ hỗ trợ thêm một số % lãi suất nữa cho ngư dân của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các ngư dân. Ngoài ra, NHNN cũng đang nghiên cứu chủ trương có thể cho ngư dân vay thời hạn 10-15 năm, mức lãi suất 0% đối với các mô hình quản lý thật tốt, đảm bảo thu hồi được nợ gốc. Bên cạnh đó, các tàu đóng mới đều sẽ được bảo hiểm và Chính phủ sẽ hỗ trợ 70% chi phí bảo hiểm cho ngư dân. Tàu được bảo hiểm, nếu xảy ra việc bị đâm chìm như vừa qua thì được coi như là tai nạn bất khả kháng trên biển và sẽ được đền bù. Hiện Bộ NN&PTNT đã xây dựng nghị định về chính sách hỗ trợ này và Chính phủ đã thảo luận, đẩy nhanh tiến độ ban hành để thống nhất triển khai trên toàn quốc một cách có hiệu quả. Về mặt tiền tệ, chúng tôi khẳng định nguồn vốn đó đã sẵn sàng và có thể giải ngân bất cứ khi nào khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Thống đốc NHNN NGUYỄN VĂN BÌNH