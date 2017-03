Duy trì tốc độ tăng trưởng gấp gần hai lần cả nước

Có 24/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn sáu chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng GDP; tổng kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách; số lao động được tạo việc làm mới...).

TP xác định mục tiêu tổng quát của năm 2013 là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn và nâng tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn năm 2012. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó về chỉ tiêu kinh tế, TP dự tính GDP trên địa bàn dự kiến tăng 9,5%-10%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD.

Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, UBND TP cũng đã đọc sáu tờ trình về: Bảng giá các loại đất năm 2013; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong ba năm 2013-2015 và năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách TP; bầu bổ sung thành viên UBND TP… Trong đó bảng giá đất năm 2013 về cơ bản vẫn giữ nguyên, chỉ bổ sung hoặc điều chỉnh cục bộ đối với một số tuyến đường, đoạn đường được nâng cấp hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và các tuyến đường, đoạn đường mới hoàn thành hoặc mới được đặt tên trong năm 2012.

Ngày 6 -12, HĐND TP bước vào phiên chất vấn, dự kiến sẽ tập trung ba vấn đề: Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để DN tiếp cận nguồn vốn, giải quyết hàng tồn kho, công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng (Sở Công Thương giải trình); tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; việc tập trung đấu tranh, trấn áp, phòng chống tội phạm trên địa bàn TP (Công an TP giải trình); công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trách nhiệm của công chức trong việc thực thi công vụ (UBND TP giải trình).

NHẪN NAM - B.MINH