“Ém” vé số trúng đặc biệt, bị khai trừ Đảng

(PL)- Ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vũng Liêm (Vĩnh Long), cho biết vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với Võ Văn Long, công an viên xã Quới An, do vi phạm về đạo đức của đảng viên.

Trước đó, anh Long nhậu với hai người, trong đó có anh X. Sau khi nhậu, anh X. mua ba tờ vé số chia đều cho ba người nhưng tờ vé số của anh X. giao luôn cho Long giữ giùm và bảo khi nào trúng thì cùng đi lãnh. Ngày hôm sau, tờ vé số đó trúng giải đặc biệt nhưng khi X. hỏi đến thì Long nói đã đưa vợ giữ một tờ, mất một tờ. Công an huyện Vũng Liêm điều tra, Long thừa nhận đã “ém” tờ vé số đó, lấy tiền gửi ngân hàng. B.NGUYÊN