Gặp mặt 122 thanh niên cảnh sát tiêu biểu toàn quốc

Các đại biểu đã có buổi giao lưu với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Đại úy Hà Văn Duy, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng); anh Nguyễn Sĩ Hoài Ân, chuyên viên Phòng Nội vụ quận 4 (TP.HCM), người được mệnh danh là “Lục Vân Tiên giữa đời thường”, được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích 10 năm trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc… Theo Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, hoạt động giao lưu đã khơi gợi niềm tự hào, nâng cao ý chí phấn đấu và cống hiến cho Tổ quốc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên CSND…

Quang cảnh cuộc giao lưu. Ảnh: TTXVN

Sáng 23-5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra triển lãm ảnh “CSND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Triển lãm giới thiệu 180 bức ảnh gồm nhiều lĩnh vực hoạt động của lực lượng cảnh sát như hoạt động đối ngoại, tham gia xung kích giữ gìn an ninh trật tự, giúp đỡ nhân dân… Triển lãm kéo dài đến hết ngày 27-5.

HÀN GIANG - ÁI NHÂN