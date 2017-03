Giá cả tăng nhưng trong tầm kiểm soát

Có thẩm phán tiêu cực nhưng không phổ biến Với con số kháng nghị 818 vụ giám đốc thẩm vì vi phạm tố tụng, sai nội dung; tranh chấp đất đai bị tòa án cấp phúc thẩm hủy 4%, sửa 7,5% trong năm 2009, đại biểu Nguyễn Văn Thuận chất vấn: Có phải do thủ tục thu thập chứng cứ, chứng minh chưa đúng hay do cố ý từ phía thẩm phán? Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình thẳng thắn: Không loại trừ nguyên nhân chủ quan, tiêu cực từ phía thẩm phán nhưng không phổ biến. Có thẩm phán bị xử lý hình sự chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Với án bị hủy, sửa một phần nguyên nhân là do viện kiểm sát không tham gia vụ án tranh chấp dân sự trong khi có nhiều vụ tranh chấp đất đai bức xúc kéo dài...