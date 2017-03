Giá của sự “kịp thời”

Đáng chú ý, hội nghị này diễn ra trong bối cảnh dư luận đang cực kỳ quan tâm đến sự kiện “nhạy cảm” xảy ra ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Đó là việc cả ngàn người dân nơi này đem quan tài của một thanh niên xấu số diễu hành trên các con phố lớn và đặt trước trụ sở tỉnh ủy, chỉ vì họ cho rằng chính quyền đã bao che cho những kẻ đánh chết người thanh niên kia. Nguyên cớ để đám đông giận dữ chỉ vì có tin đồn nói rằng cơ quan công an địa phương đã “ém nhẹm” sự việc bằng kết luận rằng nguyên nhân khiến người thanh niên kia tử vong là do “ngạt nước” chứ không phải do bị giết rồi quăng xuống nước.

Thực sự thì tại văn bản khám nghiệm tử thi không có chữ nào kết luận là “ngạt nước” mà chỉ gồm những dòng chữ mô tả trạng thái của tử thi. Thế nhưng đáng tiếc là việc công khai biên bản khám nghiệm cho báo chí được thực hiện quá trễ, sau khi tin đồn đã lôi kéo cả ngàn người xuống đường và cơn giận dữ của đám đông đã được thổi bùng, nhất là lại có thêm thông tin nghi vấn con rể một vị lãnh đạo tỉnh có liên quan!

Vì thế, không phải ngẫu nhiên vị tướng tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân phải nói rằng nếu mà đợi (công an) xác minh xong các sự việc nóng thì là quá trễ, mà trách nhiệm của báo chí chính thống phải vào cuộc từ sớm, ngay từ khi sự kiện xảy ra để định hướng thông tin. Điều đó cũng giải tỏa lý do vì sao ông tổng biên tập báo Thanh Niên phải than rằng sự im lặng của báo chính thống vừa “thiệt hại về chính trị, vừa thiệt hại về kinh tế” bởi người đọc sẽ tìm thông tin ở nơi khác, như các blog, mạng xã hội!

Tương tự thế còn rất nhiều vấn đề, sự kiện nóng khác khiến người dân quan tâm vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên mạng nhưng báo chí chính thống hoặc là im lặng trong co cụm, hoặc là đăng tải những quan điểm giống hệt nhau đã nói từ nhiều năm nay mà không được cập nhật mới, mổ xẻ nhiều chiều trong bối cảnh mới, dữ kiện mới khiến một bộ phận người đọc chán ngán, bỏ rơi báo chí chính thống...

“Ai làm chủ được thông tin, người đó sẽ giành ưu thế” - lời khẳng định đó giờ đây không chỉ đúng trong cuộc cạnh tranh thương trường!

Sự “kịp thời” không thể hiểu đơn giản như cũ...

