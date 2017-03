Giải pháp không đến từ thiếu kỷ cương!

Kết quả khảo sát này phải báo cáo về Bộ cuối tháng 10 và đây sẽ được dùng làm căn cứ để Bộ xây dựng chương trình hành động về phòng chống tác hại của GO có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

Thế nhưng tính đến hết tháng 11, tức là quá thời hạn yêu cầu của Bộ hơn một tháng, còn tới 44 sở chưa gửi báo cáo khảo sát, trong đó có Hà Nội. Hình như quá quen với việc này nên một lần nữa, Bộ lại nhân nhượng để các đơn vị còn “nợ” báo cáo được lùi thời hạn đến ngày 10-12.

Sở dĩ phải nhấn mạnh chuyện này bởi vấn đề GO bạo lực, vấn đề học sinh “nghiện” GO gây tội ác... đã gây bức xúc kéo dài cho phụ huynh và đại biểu Quốc hội, song ngành giáo dục dường như vẫn lúng túng. Trước đó, hồi đầu tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân từng có văn bản yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố, trong đó yêu cầu rõ phải gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các em thường xuyên chơi GO. Trên cơ sở kết quả khảo sát và đánh giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ tổ chức hội nghị để bàn giải pháp khắc phục.

Sau chỉ đạo đó, không rõ đã gặp được bao nhiêu game thủ nhưng Bộ có tổ chức một hội nghị liên ngành. Tuy nhiên, các dữ kiện đưa ra phục vụ hội nghị này lại khá mù mờ, thiếu thuyết phục. Vì thế đã không có một giải pháp cụ thể, hiệu quả nào được đồng thuận nhằm phòng chống tác hại của GO bạo lực trong học sinh, sinh viên, trừ việc các sở Thông tin và Truyền thông tự triển khai theo cách của mình. Từ đó dẫn đến việc chính các cơ quan giáo dục tại địa phương đã không biết nên triển khai thế nào...

Không biết triển khai từ đâu, lại thấy cách làm của Bộ thiếu bài bản nên có lẽ lần này các sở đã chẳng mặn mà đi khảo sát, cũng như chẳng mặn mà báo cáo đúng thời hạn.

Thế nhưng chính việc chẳng mặn mà ấy lại khiến dư luận giật mình, vì kỷ cương hành chính lỏng lẻo như thế thì lấy đâu ra giải pháp hiệu quả?!

PHAN MAI