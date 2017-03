Giải pháp quản lý nào cho báo “giải trí”?

Bộ trưởng Bộ TT&TT NGUYỄN BẮC SON: Bổ sung chế tài để quản lý tốt Trên báo chí, đặc biệt là báo điện tử có nhiều trang tin điện tử khai thác các vụ án, đưa vụ án ly kỳ, tả chi tiết hành vi tội phạm, tạo hình ảnh xã hội u ám, không phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo chí, đạo đức báo chí. Chúng ta không cổ súy cho những hành vi như vậy. Hoặc một số báo có xu hướng khai thác đời tư văn nghệ sĩ, ca sĩ, đưa nhiều hình ảnh, thông tin sai với thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong xã hội. Chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh tuy vậy vẫn còn hiện tượng này. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục ngăn chặn hành vi vi phạm này. Luật Báo chí quy định rõ báo chí là phương tiện thông tin, truyền thông hữu hiệu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Chúng ta không có báo lá cải. Hiện nay báo chí chúng ta có đầy đủ loại hình báo in, báo hình, báo nói là những báo truyền thống đã có từ lâu và công tác quản lý nhà nước, chế tài tương đối hoàn thiện. Riêng báo điện tử phát triển rầm rộ từ cuối thập kỷ 90 nên việc quản lý báo điện tử khó khăn hơn. Vì đây là loại hình mới phát sinh, chế tài quản lý báo điện tử còn đang dần hoàn thiện. Muốn quản lý tốt thì phải làm sao bổ sung chế tài để quản lý báo in, báo hình, báo nói đặc biệt là báo điện tử. Theo Điều 1 Luật Báo chí, đến giờ phút này không có báo tư nhân trong xã hội ta. Còn tập đoàn báo chí là mô hình đã xuất hiện ở một số nước trên thế giới. Hiện, tại Việt Nam, một số cơ quan báo chí đang có tới hai, ba, bốn loại hình báo chí nhưng chúng ta chưa có tập đoàn báo chí. Bộ TT&TT cũng xin khẳng định chúng tôi chưa có ý định hoặc đề xuất, chủ trương hình thành tập đoàn báo chí. (Lược ghi trả lời đối thoại trực tuyến ngày 12-6). Bà ĐOÀN NGUYỄN THÙY TRANG, Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP.HCM, ĐBQH TP.HCM: Sửa Luật Báo chí để có công cụ quản lý phù hợp Xu hướng “báo lá cải” đang là một hiện tượng nhức nhối trong làng báo của nước ta, có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với xã hội, gây bức xúc cho những người làm báo chân chính. Không thể cho phép tồn tại loại báo chí này, dù là dưới dạng loại hình ấn phẩm giải trí như ý kiến của một số người. Nếu chấp nhận nghĩa là chúng ta đã khuyến khích các tờ báo này chạy theo phục vụ những thị hiếu không lành mạnh của một bộ phận công chúng và làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của đại bộ phận công chúng còn lại trong xã hội. Tuyên bố của bộ trưởng TT&TT: “Nước ta không có báo lá cải” cho thấy quan điểm rất rõ ràng của cơ quan quản lý nhà nước đối với các loại ấn phẩm giật gân, câu khách, không lành mạnh này. Để giải quyết vấn đề, trước hết những tờ báo này cần tự điều chỉnh lại nội dung đăng tải. Cơ quan quản lý báo chí cần xử lý kiên quyết hơn với các ấn phẩm vi phạm tôn chỉ mục đích. Tôi cho rằng kiên trì xử phạt hành chính nghiêm minh, công bằng sẽ hạn chế bớt được tình trạng trên, đồng thời cần mạnh dạn đình bản hoặc rút giấy phép xuất bản những tờ báo cố tình vi phạm để lập lại trật tự trong hoạt động báo chí. Về lâu dài, cơ quan quản lý nhà nước cần phân tích, đánh giá thấu đáo nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên để có giải pháp căn cơ, phù hợp. Ngoài yếu tố chủ quan thì còn những nguyên nhân nào khác? Phải chăng do có quá nhiều ấn phẩm được ra đời nên để tồn tại bằng nguồn kinh phí tự có, các tờ báo cạnh tranh bằng thông tin giật gân câu khách? Phải chăng do còn thiếu chặt chẽ trong cơ chế quản lý nên có tình trạng người nắm giữ nội dung, tài chính của một số tờ báo thực sự không phải là người được cấp phép hoạt động báo chí? Phải chăng là do sự liên kết tràn lan trong hoạt động báo chí trong khi chưa có một khuôn khổ pháp lý nào điều chỉnh? Cần làm rõ mối liên hệ giữa những vấn đề này với xu hướng “báo lá cải”. Cần sớm tổng kết việc thi hành Luật Báo chí, rà soát đối chiếu với những thực tế mới phát sinh trong hoạt động báo chí, nếu thấy những vấn đề nào phù hợp với định hướng phát triển báo chí thì cho phép thực hiện để tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh, còn những vấn đề không phù hợp, dễ làm phát sinh hiện tượng “báo lá cải” thì kiên quyết loại bỏ. Cơ quan quản lý có thể trình Chính phủ để kiến nghị với Quốc hội sớm sửa đổi Luật Báo chí nhằm có công cụ quản lý phù hợp với tình hình mới.