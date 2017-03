Giải quyết vấn đề biển Đông thông qua đàm phán hòa bình

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Giam. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng mọi tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Đồng thời, thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); thúc đẩy đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc để sớm có được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và một môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Singapore, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) và Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Khaw Bun Wan.

AX